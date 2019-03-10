ازاي تحمي شعرك من التساقط بعد فقدان الوزن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند اتباع حميات غذائية الهدف منها التخلص من الوزن الزائد، قد تكون هذه الحميات غير غنية بجميع العناصر الغذائية الهامة والتى يحتاجها الجسم، مما يتسبب ذلك في تساقط الشعر بشكل ملحوظ، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل الحيل لتجنب تساقط الشعر خلال اتباع الحميات الغذائية، وذلك وفقا لموقع " webmd ".
أشار التقرير، إلي أن التعرض لتساقط الشعر نتيجة لفقدان الوزن، يكون السبب الأساسي له هو الإجهاد النفسي والبدني، أي أن الشخص يقوم بتناول أطعمة غير صحية، وغير غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ومثال على ذلك اتباع الحميات الغذائية الكميائية، أي التى تعتمد علي نوع واحد من الطعام كالبطاطس المسلوقة، أو نوع واحد من الفاكهة، وهنا يتعرض الجسم لنقص شديد في جميع الفيتامينات التي يحتاجها، وأي العناصر ويترجم ذلك بتساقط الشعر تعبير عن الضعف الذي لحق به.
ونصح التقرير، بضرورة تناول السعرات الحرارية إلي تكفي الجسم علي مدار اليوم، لأن قلتها يساهم في الإصابة بالضعف العام وأيضا تساقط الشعر، كما عليك تناول كميات كافية من البروتين علي مدار اليوم لأنه من العناصر الهامة لصحة شعرك وجسمك.
وأكمل التقرير، أنه يجب تناول الحبوب الكاملة كالشوفان فهو قليل السعرات الحرارية، وأيضا يحتوي علي عناصر عدة، مع ضرورة تناول الفواكه و الخضروات في النظام الغذائي، فهذه النصائح تحافظ علي صحتك وصحة شعرك.
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