انت الان تتابع موضوع فوائد النانخة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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النانخة هي أعشاب هندية تستخدم على نطاق واسع في المطبخ الهندي ، وهي نبات عشبي يزرع أساسًا في الهند ، لتستخدم بذوره والتي يتراوح لونها بين الأخضر الزيتوني إلى البني ، وتتميز هذه البذور برائحتها القوية ونكهتها اللاذعة المريرة ، وهي تشبه نبات الأوريجانو وغالبًا ما تضاف إلى الكاري بسبب رائحتها القوية ، وبالإضافة لطعمها الذي يضفي نكهة مميزة على الأطباق الهندية ، فإن عشبة النانخة تتميز أيضًا بفوائدها الصحية المتنوعة ، لذلك فإنها تستخدم بشكل كبير في الطب الهندي ” الأورفيدا ” ، فهي من البذور الغنية بالألياف والمعادن والفيتامينات وأيضًا مضادات الأكسدة ، وسوف نستعرض بعض الفوائد الصحية لعشبة النانخة .

علاج الحموضة وعسر الهضم

إن أحد أهم الفوائد الصحية لعشبة النانخة أنها تساعد في تعزيز وظائف الجهاز الهضمي وذلك لأنها تحتوي على مجموعة من الإنزيمات النشطة وهذه الإنزيمات تسهل خروج عصارة المعدة ، وذلك ينصح بتناول النانخة بشكل منتظم للحفاظ على صحة جهازك الهضمي وتقليل الحموضة وعسر الهضم ، ويمكن تناولها من خلال أخذ ملعقة صغيرة من النانخة مع ملعقة صغيرة الزنجبيل وملعقة صغيرة من الكمون ، وتناول هذا المزيج مع كوب من الماء يوميًا لعلاج حرقة المعدة .

علاج نزلات البرد

يساعد تناول النانخة في تجنب الإصابة بانسداد الأنف عن طريق تسهيل تفريغ المخاط الموجود بالأنف ، وللحصول على الفائدة من الناتخة في علاج البرد يمكن مزج ملعقة مع من سكر الجاكري مع ملعقة من الناتخة وتسخينهم على النار وتناولهم مرتين في اليوم ، فهذا المزيج يساعد على تحسين وظائف الجهاز التنفسي وعلاج مشاكل مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية ، ولتخفيف الصداع الناتج عن البرد يمكن صنع وسادة تحتوي على الناتخة واستنشاقها بشكل متكرر أو وضعها تحت الوسادة .

تخفيف ألم الأذن والأسنان

لتخفيف ألم الأذن يمكن وضع قطرتين من زيت النانخة بداخلها ، كما أن عشبة النانخة تساعد في تخفيف ألم الأسنان بشكل سريع عن طريق استخدامها لصنع غرغرة للفم تتكون من كوب من الماء الفاتر وملعقة صغيرة من النانخة والملح ، وهذا المزيج يساعد أيضًا في تطهير الفم بشكل كبير بجانب تخفيف الألم .

تنظيف الجروح

تحتوي النانخة على مادة تسمى الثيمول وهذه المادة تعتبر مبيد فطري ومطهر قوي للقضاء على الجراثيم ، ولذلك يمكن استخدامها لتطهير الجروح عن طريق سحق بذور النانخة ووضعها على المناطق المصابة بأي جروح أو التهابات في الجلد .

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تساهم في منع ظهور الشعر الأبيض

تساعد بذور النانخة على منع انتشار الشيب في الشعر ، وذلك عن طريق مزج كمية من بذور النانخة مع أوراق الكروم والعنب الجاف والسكر ووضع كل تلك المكونات في كوب من الماء ثم وضعهم على النار ، ويترك هذا المزيج حتى يبرد ويتم شرب كوب واحد من هذا المزيج وسوف تحصل على نتائج جيدة .

تخفيف آلام عسر الطمث

تعتبر النانخة من الأعشاب المفيدة دًا في تخفيف آلام الطمث لدى النساء كما أنها تساعد في علاج مشكلة عدم انتظام الدورة الشهرية لدى بعض النساء ، كما إعطاء ماء النانخة للأطفال الرضع مفيد جدًا في تقليل الغازات وتخفيف المغص الذي يدفع الطفل للبكاء باستمرار ، ولإعداد ماء النانخة يتم غلي ملعقتين طعام من عشبة النانخة في كوب من الماء كما يمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل إلى الخليط لتحسين مذاقه .

طارد للبعوض

إذا كانت كل محاولاتك لطرد البعوض من المنزل قد باءت بالفشل فقد حان الوقت لتجرب النانخة ، حيث يمكنك استخدامها لصنع طارد للبعوض في المنزل ، فقط قم بمزج كمية من النانخة مع زيت الخردل ، وضع هذا المزيج على ورق كرتون ونشره أو تعليقه في جميع أنحاء منزلك لطرد البعوض ،كما أن هذا المزيج سوف يمنحك المنزل رائحة عطرة وجميلة .

تطهير الجلد

تفيد عشبة النانخة بشكل كبير في علاج وتخفيف الندوب الناتجة عن حب الشباب ، ويمكن استخدامه عن طريق سحق البذور لتكون بودرة ناعمة ، ثم مزجها مع قليل من الماء ووضع العجينة على المنطقة المصابة بحب الشباب ونتركها لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة ، ثم شطفها بالماء ، وهذه العجينة سوف تساهم في تقليل حب الشباب بجانب تنظيف البشرة من أي أوساخ عالقة بها .

تخفف ألم التهاب المفاصل

تمتلك هذه البذور صفتين تجعلاها فعالة جدًا في مكافحة مشكلة التهاب المفاصل ، وهاتين الميزتين هما أولهما خصائصها التي تشبه المضادات الحيوية وهذه الخصائص تساعد في تقليل الالتهاب ، والميزة الأخرى هي أنلها خصائص مخدرة تعمل على تهدئة وتقليل الآلام الناتجة عن الالتهاب والتورم ، ويمكن استخدامها عن طريق سحق بذور النانخة لنحصل على بودرة ، ثم نضع عليها قليل من الماء حتى تتشكل عجينة ، ثم يتم وضع تلك العجينة على المفاصل المصابة ، أو نقع الجسم في حوض استحمام يحتوي على ماء ساخن مع حفنة من بذور النانخة لتهدئة آلام الجسم بالكامل .