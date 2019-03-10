انت الان تتابع موضوع مكان ” الم القولون ” ودرجة الالم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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القولون هو جزء من الأمعاء الغليظة وبالتالي هو جزء من الجهاز الهضمي ، فبعد أن يتم تكسير الطعام في المعدة إلى أجزاء صغيرة ، ينتقل إلى الأمعاء الدقيقة ليتم امتصاصه ، أما البقايا غير المهضومة فتنقل إلى القولون لتمر من خلله فيقوم بامتصاص أي سوائل أو أملاح أو فيتامينات مازالت متبقية في تلك المواد ويتم تكثيف المواد المتبقية لتتحول إلى براز ، ثم ينتقل البراز من القولون السيني إلى المستقيم ليتم إخراجها من الجسم .
آعراض آلام القولون
تتنوع ألام القولون تبعًا لشدة الحالة وتشمل الأعراض الشائعة .
الإمساك .
الإسهال .
ألم البطن .
غازات البطن .
الانتفاخ .
التشنج .
الإعياء .
أهم أسباب ألم القولون
ينتج ألم القولون عن إصابته بالتهابات ، وهذه الالتهابات تحدث نتيجة أسباب مختلفة منها :
الحمية التي يتبعها الفرد .
الضغط العصبي .
تناول بعض الأدوية .
نمط الحياة غير الصحي .
عادة عندما يكون القولون سليمًا فإنه يزيل النفايات التي لا يحتاجها الجسم ، ولكن عندما يصاب بالالتهاب فإن هذا يؤدي للشعور بالألم ، وأشهر التهابات وأمراض القولون التي تسبب الألم هي :
التهاب القولون التقرحي
هذا الالتهاب يصيب البطانة العميقة للقولون التي تؤدي للمستقيم ، وهو من أكثر أنواع التهابات القولون شيوعًا ، وقد يبدأ الإنسان بالشعور بألم بسيط في البداية ، ثم يزداد تدريجيًا مع تطور الحالة وفي النهاية إذا ترك بدون علاج قد يؤدي لمضاعفات خطيرة ، وعادة ما يظهر الألم الناتج عن هذا الالتهاب في منطقة البطن .
داء كرون
داء كرون هو التهاب يؤثر على الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة والقولون ومن أعراضه حدوث ألم شديد في البطن وإسهال ، وقد يؤدي أيضًا لفقدان الوزن ، وهو يسبب عادة ألام شديدة وتشنجات في البطن .
التهاب الرتج
هذا الالتهاب يسبب حدوث انتفاخات صغيرة في بطانة القولون تشبه الأكياس الصغيرة المنتفخة ، وهو يسبب آلام حادة في منتصف البطن وقد يؤدي لحدوث حمى أو غثيان ، ويمكن علاج التهاب الرتج في البداية باستخدام الأدوية ، ولكن إذا تطورت الحالة يمكن اللجوء للتدخل الجراحي .
متلازمة القولون العصبي
تعرف هذه الحالة أيضًا باسم القولون التشنجي ، وهي حالة منفصلة عن التهابات الأمعاء الأخرى حيث أنها عبارة عن مجموعة من الأمراض المعوية التي تحدث معًا في نفس الوقت .
وهذه الحالة تؤدي للشعور بالألم في منطقة أسفل البطن في الجانب الأيسر ، وهذه الحالة تصيب من 3 إلى 20% من الأشخاص ، كما أنها تصيب النساء أكثر من الرجال ، وقد تكون أعراضها بسيطة ، ولكنها تسبب أعراض شديدة لدى البعض ، ومع ذلك فإن التهاب القولون العصبي يدوم لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ويمكن في حالات قليلة أن يسبب تلف الأمعاء .
أعراض القولون العصبي
عادة ما يسبب القولون العصبي تشنج في البطن وألم في الجانب الأيسر أسفل البطن وانتفاخ وغازات في البطن وإسهال ، كما أنك سوف تشعر بالآتي إذا كنت مصاب بالقولون العصبي :
تغير في مظهر البراز .
الشعور بالراحة وانخفاض معدل الألم بعد تحرك الأمعاء .
تغير في عدد المرات التي تحتاج فيها لإفراغ الأمعاء .
علاج التهاب القولون
يحدث التهاب القولون وتتفاقم الحالة عادة بسبب سوء النظام الغذائي ، وهذه الحالة يمكن منعها من خلال اتباع نمط حياة صحي مثل :
التقليل من تناول بعض الأطعمة
الخطوة الأولى لعلاج التهاب القولون هي التقليل من تناول بعض الأطعمة التي تزيد الالتهاب مثل :
اللحوم الحمراء .
الأطعمة المقلية .
السكر المكرر والكربوهيدرات المعالجة .
القهوة .
ضبط أسلوب حياتك
الخطوة الثانية لعلاج مشاكل القولون هي من خلال إجراء تغير في سلوكياتك وعاداتك غير الصحية ، مثل :
–التدخين .
-عدم ممارسة الرياضة .
-عدم الإفراط في تناول الأدوية بدون داع والتوقف عن تناول مضادات الالتهاب غير السيترويدية مثل الأسبرين والإيبوبروفين ، لأنها تزيد من التهاب بطانة الأمعاء .
شرب الكثير من الماء
لأن الجفاف يساهم في جعل البراز أكثر صلابة ، مما يجعله يسبب آلام كبيرة عند حركة الأمعاء ويؤدي لبطء حركة الأمعاء وتوصي الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب بشرب 8 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب الجسم ، والتقليل من الإصابة بالتهاب الأمعاء .
الإكثار من تناول الألياف
تساعد الألياف في التخلص من النفايات بشكل أسرع وتحد من الإصابة بالإمساك والالتهابات ، وبدونها فإن حركة البراز في الأمعاء تصبح أكثر صعوبة مما يؤدي لحدوث التهابات ، كما أن تناول الألياف يقلل من حدوث بعض مشاكل الأمعاء الأخرى مثل البواسير والفتق وتوسع الأوردة ، ويمكن الحصول على الألياف من المصادر الطبيعية مثل :
الخضروات .
الفواكه .
النخالة .
المكسرات والبذور .
وفي النهاية تذكر أن أي شيء تأكله له تأثير على جسمك بأكمله وأن الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات ، وعدم تناول الألياف وشرب الماء يؤدي في النهاية لالتهاب القولون والإمساك والشعور بالألم والانتفاخ في البطن ، لذلك إذا كنت تريد علاج مشاكل القولون فيجب أن تحسن من نظامك الغذائي .
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