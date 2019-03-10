انت الان تتابع موضوع مكان ” الم القولون ” ودرجة الالم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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القولون هو جزء من الأمعاء الغليظة وبالتالي هو جزء من الجهاز الهضمي ، فبعد أن يتم تكسير الطعام في المعدة إلى أجزاء صغيرة ، ينتقل إلى الأمعاء الدقيقة ليتم امتصاصه ، أما البقايا غير المهضومة فتنقل إلى القولون لتمر من خلله فيقوم بامتصاص أي سوائل أو أملاح أو فيتامينات مازالت متبقية في تلك المواد ويتم تكثيف المواد المتبقية لتتحول إلى براز ، ثم ينتقل البراز من القولون السيني إلى المستقيم ليتم إخراجها من الجسم .

آعراض آلام القولون

تتنوع ألام القولون تبعًا لشدة الحالة وتشمل الأعراض الشائعة .

الإمساك .

الإسهال .

ألم البطن .

غازات البطن .

الانتفاخ .

التشنج .

الإعياء .

أهم أسباب ألم القولون

ينتج ألم القولون عن إصابته بالتهابات ، وهذه الالتهابات تحدث نتيجة أسباب مختلفة منها :

الحمية التي يتبعها الفرد .

الضغط العصبي .

تناول بعض الأدوية .

نمط الحياة غير الصحي .

عادة عندما يكون القولون سليمًا فإنه يزيل النفايات التي لا يحتاجها الجسم ، ولكن عندما يصاب بالالتهاب فإن هذا يؤدي للشعور بالألم ، وأشهر التهابات وأمراض القولون التي تسبب الألم هي :

التهاب القولون التقرحي

هذا الالتهاب يصيب البطانة العميقة للقولون التي تؤدي للمستقيم ، وهو من أكثر أنواع التهابات القولون شيوعًا ، وقد يبدأ الإنسان بالشعور بألم بسيط في البداية ، ثم يزداد تدريجيًا مع تطور الحالة وفي النهاية إذا ترك بدون علاج قد يؤدي لمضاعفات خطيرة ، وعادة ما يظهر الألم الناتج عن هذا الالتهاب في منطقة البطن .

داء كرون

داء كرون هو التهاب يؤثر على الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة والقولون ومن أعراضه حدوث ألم شديد في البطن وإسهال ، وقد يؤدي أيضًا لفقدان الوزن ، وهو يسبب عادة ألام شديدة وتشنجات في البطن .

التهاب الرتج

هذا الالتهاب يسبب حدوث انتفاخات صغيرة في بطانة القولون تشبه الأكياس الصغيرة المنتفخة ، وهو يسبب آلام حادة في منتصف البطن وقد يؤدي لحدوث حمى أو غثيان ، ويمكن علاج التهاب الرتج في البداية باستخدام الأدوية ، ولكن إذا تطورت الحالة يمكن اللجوء للتدخل الجراحي .

متلازمة القولون العصبي

تعرف هذه الحالة أيضًا باسم القولون التشنجي ، وهي حالة منفصلة عن التهابات الأمعاء الأخرى حيث أنها عبارة عن مجموعة من الأمراض المعوية التي تحدث معًا في نفس الوقت .

وهذه الحالة تؤدي للشعور بالألم في منطقة أسفل البطن في الجانب الأيسر ، وهذه الحالة تصيب من 3 إلى 20% من الأشخاص ، كما أنها تصيب النساء أكثر من الرجال ، وقد تكون أعراضها بسيطة ، ولكنها تسبب أعراض شديدة لدى البعض ، ومع ذلك فإن التهاب القولون العصبي يدوم لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ويمكن في حالات قليلة أن يسبب تلف الأمعاء .

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أعراض القولون العصبي

عادة ما يسبب القولون العصبي تشنج في البطن وألم في الجانب الأيسر أسفل البطن وانتفاخ وغازات في البطن وإسهال ، كما أنك سوف تشعر بالآتي إذا كنت مصاب بالقولون العصبي :

تغير في مظهر البراز .

الشعور بالراحة وانخفاض معدل الألم بعد تحرك الأمعاء .

تغير في عدد المرات التي تحتاج فيها لإفراغ الأمعاء .

علاج التهاب القولون

يحدث التهاب القولون وتتفاقم الحالة عادة بسبب سوء النظام الغذائي ، وهذه الحالة يمكن منعها من خلال اتباع نمط حياة صحي مثل :

التقليل من تناول بعض الأطعمة

الخطوة الأولى لعلاج التهاب القولون هي التقليل من تناول بعض الأطعمة التي تزيد الالتهاب مثل :

اللحوم الحمراء .

الأطعمة المقلية .

السكر المكرر والكربوهيدرات المعالجة .

القهوة .

ضبط أسلوب حياتك

الخطوة الثانية لعلاج مشاكل القولون هي من خلال إجراء تغير في سلوكياتك وعاداتك غير الصحية ، مثل :

–التدخين .

-عدم ممارسة الرياضة .

-عدم الإفراط في تناول الأدوية بدون داع والتوقف عن تناول مضادات الالتهاب غير السيترويدية مثل الأسبرين والإيبوبروفين ، لأنها تزيد من التهاب بطانة الأمعاء .

شرب الكثير من الماء

لأن الجفاف يساهم في جعل البراز أكثر صلابة ، مما يجعله يسبب آلام كبيرة عند حركة الأمعاء ويؤدي لبطء حركة الأمعاء وتوصي الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب بشرب 8 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب الجسم ، والتقليل من الإصابة بالتهاب الأمعاء .

الإكثار من تناول الألياف

تساعد الألياف في التخلص من النفايات بشكل أسرع وتحد من الإصابة بالإمساك والالتهابات ، وبدونها فإن حركة البراز في الأمعاء تصبح أكثر صعوبة مما يؤدي لحدوث التهابات ، كما أن تناول الألياف يقلل من حدوث بعض مشاكل الأمعاء الأخرى مثل البواسير والفتق وتوسع الأوردة ، ويمكن الحصول على الألياف من المصادر الطبيعية مثل :

الخضروات .

الفواكه .

النخالة .

المكسرات والبذور .

وفي النهاية تذكر أن أي شيء تأكله له تأثير على جسمك بأكمله وأن الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات ، وعدم تناول الألياف وشرب الماء يؤدي في النهاية لالتهاب القولون والإمساك والشعور بالألم والانتفاخ في البطن ، لذلك إذا كنت تريد علاج مشاكل القولون فيجب أن تحسن من نظامك الغذائي .