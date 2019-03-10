انت الان تتابع موضوع فوائد قشر القهوه جابر القحطاني والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

تعد القهوة من المشروبات المفضلة لدى ملايين من البشر يتم تناولها في كل الأوقات والبعض لا يمكنه الاستغناء عن تناول القهوة ولذلك يمثل إنتاج القهوة قطاع واسع من الصناعة في دول العالم فالقهوة هي القطاع الصناعي الثاني بعد النفط ويتم زراعة القهوة في ثمانين دولة حول العالم وتمثل تجارة قشر القهوة حجم هائل من الصناعة العالمية ، وبالرغم من ذلك لا يعرف الكثيرين حجم الفوائد التي تعود عليهم من تناول القهوة وبالتحديد من قشور القهوة ، قام الدكتور جابر القحطاني خبير الأعشاب بسرد تلك الفوائد القيمة لقشرة القهوة .

أين يتم إنتاج قشرة القهوة ؟

يتم إعداد القهوة بطريقتين ويتم فيهم إزالة القشرة من اللب ، وينتج من تلك العملية مخلفات كميات كبيرة من قشرة القهوة وهي تشكل حوالي 40% من ثمرة القهوة ، ولأسف يتم التخلص من قشرة القهوة بطريقة خاطئة بسبب عدم معرفة قيمتها وفائدتها الصحية للجسم .

فوائد قشر القهوه لجابر القحطاني

ذكر الدكتور جابر القحطاني الكثير من الفوائد التي من الممكن للجسم الحصول عليها عند تناول قشر القهوة منها المساهمة في التنحيف وإنقاص الوزن والمساهمة في تقليل نسبة الكولسترول في الدم ومناسبة للسيدات في فترة الدورة الشهرية ، ومناسبة للولادة الطبيعية ، وتقوية القلب ، ومفيدة للمعدة والجهاز الهضمي :

قشرة القهوة للتنحيف وخسارة الوزن

يعد قشر القهوة من المكونات الفعالة المناسبة للتخلص من الوزن الزائد بشكل سريع وفعال بفضل احتواء قشرة القهوة على الكثير من المكونات الفعالة المناسبة لتخلص من الوزن الزائد وخسارة الوزن تحتوي على عدد من المركبات الكيميائية التي تساعد في التخلص من الدهون وإذابتها ، وزيادة معدلات العصارة الهضمية مما يساهم في حرق الدهون المخزنة في كل أنحاء الجسد كما أنها تعالج ترهل الجسم بالانتظام مع ممارسة التمارين الرياضية .

تقليل مستوى الكولسترول

تعالج قشرة القهوة مستوى الكولسترول العالي في الجسم وتساعد على التخلص منه بشكل كبير كما أنه يساهم في حرق السعرات الحرارية الزائد عن حاجة الجسم والتي لها دور كبير في معالجة السلوليت المتراكم في صورة دهون تحت الجلد ، لذلك عند تناول قشرة القهوة بشكل يومي فإنها تساهم في نحت الجسم .

قشرة القهوة للدورة الشهرية عند النساء

تحتوي قشرة القهوة على عدد من المركبات المفيدة للنساء في فترة الحيض الشهرية حيث أنها تخلص الجسم من الدم الفاسد والتخلص من بقايا الدم العالق بالرحم والمساعدة على تنظيف الرحم ، وهو من المشروبات المناسبة للنساء في فترة النفاس لأنه يعمل على تنظيف الرحم والتخلص من بقايا الدم المتراكمة بعد الولادة كما أنها بمثابة مطهر للرحم ويقي من الإصابات الناتجة عن الالتهابات المهبلية التي تصيب المهبل في فترة الدورة الشهرية أو بعد الولادة الطبيعية.

Advertisements

قشرة القهوة للولادة الطبيعية

تحتوي قشرة القهوة على مركبات مفيدة لتنظيف الرحم بعد الولادة المهبلية والتخلص من الدم الفاسد كما أنها تساهم في تضيق فتحة المهبل بعد توسعها في الولادة الطبيعية فتعمل قشرة القهوة على تضيقها وانكماشها بشكل طبيعي ، يتم استخدم قشرة القهوة بمثابة غسول مهبلي يتم تخفيفها بالماء الدافئ وغسل المهبل بها بشكل يومي .

قشرة القهوة لصحة القلب

تحتوي قشرة القهوة على الكثير من المركبات التي تعمل على تقوية عضلة القلب وتنشيطها وتساهم في تقليل الإصابة بأمراض القلب التاجية والمزمنة حيث تعمل على توسيع الدورة الدموية مما يساهم في الوقاية من انسداد الشرايين وتخفف من خفقان القلب وتنظم معدل ضربات القلب وهذا لأنها تخلص الجسم من الكوليسترول السيئ .

قشرة القهوة لصحة المعدة

تعالج قشرة القهوة عدد من المشاكل التي تصيب المعدة والجهاز الهضمي والمساهمة في تحسين عملية الهضم وتخليص المعدة من السموم والتخلص من الغازات والعمل على تنظيم حركة القولون والتخلص من الشعور بالانتفاخ .

مكونات قشرة القهوة

تحتوي قشرة القهوة على كمية من المكونات المفيدة للجسم مثل التانين والبوتاسيوم والكافيين والبولي فينول ، والنتروجين ، والبكتين والسليلوز واللجنين .

فوائد قشر القهوة للجسم

بفضل احتوائها على البولي فينول فهي من المصادر الهامة للحصول على الطاقة ، فهي من المصادر الرئيسية التي تدخل في صناعة مشروبات الطاقة ، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية فهي مناسبة لصحة القولون والجهاز الهضمي وحركة الأمعاء ، وتحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الجسم من المواد الضارة المؤكسدة والتي تسبب في أمراض السرطان ، وهي مفيدة لخسارة الوزن لأنها تسبب الشبع .

وتدخل قشر القهوة أيضًا في صناعة علف الحيوانات وسماد النباتات وقاتل البعوض كما أنها مصدر للوقود في المزارع والمنازل .

طريقة التحضير

يتم غلي قشر القهوة مع قشر الرومان والكمون والزعتر والزنجبيل وخلط المكونات بشكل متساوي مع الماء وتحليتها بعسل النحل وتناولها كمشروب يومي .