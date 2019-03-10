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نبات ذيل الحصان له العديد من المسميات التي منها ذيل الخيل أوذيل الحصان الخشن أو أمشوخ أو فيدرا، وهي عبارة عن عشبة لها الكثير من الفوائد كما لها مفعول قوي ومميز في علاج جميع مشاكل الشعر والجسم وهي التي تنتشر في المناطق الرطبة ويتم استعمالها بشكل كامل لأن جميع أجزائها مهمة، وهي يوجد بها العديد من التركيبات الكيميائية المفيدة للشعر والجسم حيث أنها بها نسبة كبيرة من معادن المغنيسيوم والكبريت والبوتاسيوم ومادة السيلكا.

فوائد نبات ذيل الحصان للشعر والجسم

يتم استعمال نبات ذيل الحصان في تطويل ونمو وزيادة كثافة الشعر لأنها تساعد في القيام بتنشيط الدورة الدموية.

هذه النبته تقي تماماً من السلع وتساعد في تجنب الإصابة به.

يتم استعمالها في زيادة إنبات شعر اللحية عند الرجال

الكثير من الفوائد للجسم فهي تساعد في منع احتباس البول.

نبات ذيل الحصان يستخدم في علاج جميع أمراض الكلي.

يتم استعماله في علاج جميع آلام المفاصل والروماتيزم والعظام.

يستخدم في علاج جميع أمراض الصدر والتي منها الرئتين والسل الرئوي.

تستخدم في العديد من أمراض الجهاز الهضمي والتي منها أمراض قرحة المعدة وغيرها.

يتم استعمالها في توقف النزيف الداخلي وهذا لأنها تحتوى على العديد من المواعد التي تساعد في عملية تجلط الدم.

تستخدم في تقليل نسبة التعرق في الجسم فهي مفيدة لجميع الاشخاص الذين يوجد لديهم نسبه من التعرق شديدة.

تستخدم في علاج جميع الأعراض الخاصة بالسعال.

يتم استعمالها في تحسين دور الجسم في أمتصاص الكالسيوم وهو الذي يفيد العظام بشكل كبير.

تستعمل في الوقاية من الألتهابات والتورمات التي تحدث.

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من الممكن أن يتم استعمالها كمنظف للبشرة الدهنية وهي التي أثبتت جدارتها وفاعليتها الشديدة.

يتم استعمالها في علاج قشرة الشعر وهذا من خلال غسل الشعر بمنقوع ذيل الحصان وشربه في بعض الأوقات.

تساعد في علاج التهابات اللثة وهذا من خلال الغرغرة والمضمضة وهذا يكون لمدة 3 دقائق في المرة الوحدة وتعالج اللوزتين والتقرحات التي تحدث في الفم لذا فهي لها الكثير من الفوائد.

تعالج العديد من مشاكل القدم الرياضي وقضمة الصقيع وتساعد في علاج البثور والأحمرار والحكة التي تأتي بسبب تورم القدمين وهذا بسبب تعرضها لحالة من الحرارة المنخفضة لوقت طويل.

ذيل الحصان تخفض مستوى السكر في الدم وهذا بعد ساعة من شرب منقوعها وهي تفيد بشكل كبير لجميع مرضي السكر من النوع الثاني.

هذه النبتة تحتوى على العديد من مضادات الأكسدة وهي التي تساعد في منع نمو وانتشار الخلايا السرطانية في جسم الإنسان، وهي تساعد في القضاء على الشوارد الحرة وتساعد في طرد السموم التي توجد وهي تساعد في التقليل من التورمات التي تسببها الحساسية التي توجد في الجسم.

العشبة تساعد في مقاومة السلالات من ستافيلو كوكاي والاي كولاي والكلبسيلا وسودمونسم والسالومونيلا وهي التي تحتوى على زيت به 25 مركب يعمل كمضاد حيوي قوي قاتل للجراثيم والبكتيريا وهي التي تساعد في شفاء الدمامل والجمرات ويتم وضع منقوع ذيل الحصان مثل الكمادات على المكان المصاب مرات عديدة وهذا يكون حتى تمام الشفاء.

تحتوى على المعادن والكالسيوم التي تساعد في التقليل من تقصف الأظافر وتكسرها وهو يساعد في علاج الأظافر من خلال وضع المنقوع الخاص بهذه العشبة العديد من المرات بشكل أسبوعي.

تحتوى هذه العشبة على نسبة عالية من السيليكون وهذا لأنها تساعد في منع الإصابة بهشاشة العظام أو تقليل الإصابة بها وهذا ما يساعد في زيادة نسبة الكالسيوم في الجسم.

الغرغرة بمنقوع نبات ذيل الحصان وهو الذي يكون من دقيقة إلى ثلاث دقائق في كل مرة تعالج التهاب اللوزتين والتهاب اللثة ويعمل كغسول للفم ويساعد كثيراً في علاج آلالام الحلق، لذلك فهو يتم استعماله طوال الوقت للتخلص من الأمراض التي تتعلق بالفم والأسنان واللثة وغيرها من الأشياء الأخرى.

طريقة استعمال نبات ذيل الحصان لتطويل وكثافة الشعر

يتم استعمال كمية من نبات ذيل الحصان والأعتماد عليها في تطويل الشعر وهذا من خلال وضع 2 ملعقة من العشبة إلى كوب من الماء.

يتم أيضاً غلي العشبة على النار لمدة لا تزيد عن 5 دقائق ويتم تغطيتها وتركها جانباً حتى تبرد تماماً.

يتم تصفية هذا المنقوع من خلال استعمال مصفاة وبعد هذا يتم وضع هذا المنقوع في مكان نظيف وهو الذي يكون بعيداً تماماً عن الحرارة أو أشعة الشمس المباشرة.

يتم تدليك بها فروة الرأس من خلال المنقوع الخاص بنبات ذيل الحصان ووضعه على الشعر بشكل كامل ويستمر التدليك حتى الوصول إلى أطراف الشعر.

أيضاً يتم وضع غطاء على الرأس والأنتظار لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ثم يتم شطف الشعر بالماء الدافئ واستعمال الشامبو الذي يتناسب مع الشعر، وللحصول على نتائج مميزة للشعر يتم استعمال هذه الوصفة وتكرار هذه الخطوات مرتين في الأسبوع.