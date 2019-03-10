شاي البابونج للتخلص من الوزن الزائد بشكل طبيعي

يتضمن البابونج العديد من العناصر الطبيعية مثل زيوت الأزولين، الأحماض دهنية، مضادات الأكسدة، التي تساعد على تعزيز عملية الأيض في الجسم وبالتالي حرق الدهون المتراكمة. هذا بالإضافة إلى فيتامين E، وفيتامين C، وفيتامين B1، وعلى الكثير من الأملاح المعدنية والمعادن مثل البوتاسيوم، والزنك، والحديد، والفسفور، المغنسيوم والكبريت.

تتضاعف قدرة البابونج على التخسيس في حال تم خلطه ببعض الأعشاب الأخرى مثل إكليل الجبل، الزيزفون والميرمية.

الفهرس

ماهو البابونج



هو نبات عشبي حولي اسمه العلمي ماتريكاريا ركوتيتا (Matricaria recutita)

أزهاره بيضاء أو صفراء عطرية تشبه أزهار الأقحوان، يبلغ ارتفاعه حوالي 15 إلى 50 سم,ويزهر بعد حوالي 6 إلى 8 أسابيع من إنباته, له رائحة جميلة ومميزة

أنواع البابونج

أنواع البابونج يوجد الكثير من الأنواع لنبات البابونج حول العالم، و لكن الأكثر شهرة طبياً هما: البابونج الألماني، والبابونج الروماني. ما هي مكونات زهرة البابونج ؟ تحتوي أزهار البابونج على زيت طيار ويستخرج الزيت باستخدام طريقة التقطير، وله رائحة البابونج المعروفة، وأهم محتويات هذا الزيت: الأزولين، الكمازولين، فلافونات (فلافون جليكوسيد)، هيدروكسي كومارين، ومواد هلامية. أنواع منتجات البابونج يمكن الحصول على عدة أشكال من البابونج، فهو إما كأزهار مجففة، أوشاي، أو مستخلص، أو زيت، أو كريم أو مرهم، و عادة ما يباع على هيئة أكياس جاهزة للتحضير في الصيدلية أو البقالة

الفوائد الصحية لشاي البابونج

1. شاي البابونج لديه خصائص استرخاء العضلات . انه يريح عضلات الرحم ويعطي الإغاثة من تشنجات الحيض . لأنه يزيد الجلايسين مما يقلل تشنجات العضلات . على الرغم من الكثير من شاي البابونج يمكن أن يخل المعدة أيضا . حتى في كميات مناسبة ، يمكن أن تساعدك على الحصول على إعفاء من تشنجات المعدة أثناء الحيض ، فكوب من شاي البابونج بعد يوم عمل شاق يمكن تخفيف التوتر أيضا .

2. يمكن اتخاذه شاي البابونج على أساس منتظم بكميات مناسبة لأنه يمكن أن تساعدك على تهدئة آلام قرحة المعدة .

3. البابونج له خصائص مضادة للبكتيريا . وبالتالي فإنه يزيد من قوة جهاز المناعة للشخص . شاي البابونج التي اتخذت خلال السعال والبرد تساعد الشخص التعافي منه بصورة أسرع .

4. شاي البابونج يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ، وبالتالي فإنه يساعد في السيطرة على أعراض داء السكري . يطلب منك الطبيب للحصول على جرعة فعالة من شاي البابونج .

5. يمكن أن تكون شاي البابونج معبأة إلى حزم صغيرة من البلاستيك أو في الضواغط أو حتى جعل في مكعبات الثلج واستخدامه على العيون المتعبة لعلاج الهالات السوداء أو مشاكل في العين .

6. يمكن استخدام شاي البابونج لعلاج البواسير من خلال تطبيق شاي البابونج لتبرد ضجة كبيرة مهدئا .

7. أنه يقلل من تكوين الغاز . كما أنه يساعد على التخلص من الحرقة ومتلازمة القولون العصبي .

8. يمكن أن تضع القطن في شاي البابونج البارد والمستخدمة في الطفح الجلدي الذي يظهر على الجزء الخلفي خلال فصل الصيف . شاي البابونج عندما تستهلك داخليا يمكن تهدئة النظام تماما ويساعدك على التخلص من أعراض الحساسية .

9. الدخول المنتظم لشاي البابونج يمكن أن تساعدك على التخلص من الصداع النصفي .

10. شاي البابونج له خصائص مسكنة . المدخول المنتظم للشاي البابونج يمكن أن تساعدك على الحصول على نوم جيد ، ويمكن أن أعطيك الإغاثة من النوم المضطرب

11. البابونج له خصائص تعزيز المناعة ، ويساعد في مكافحة نزلات البرد ، نظرا لخصائصة المضادة للجراثيم .

12. لشفاء الجرح فقد كان المصريون والرومان والإغريق يستخدمو أزهار البابونج في تطبيقها على الجروح لتسريع الشفاء .

فوائد البابونج للتخفيف وخسارة الوزن

بجانب الزيوت الطيارة والأحماض الأمنية والمواد العضوية والكيميائية التي تعمل على تحسين عملية الأيض الخلوي وتحسن من التمثيل الغذائي ، البابونج منخفض السعرات الحرارية يعمل أيضًا على منع تخزين الدهون ومحاربة تراكم الدهون الثلاثيةوالكولسترول بالدم ، بجانب أنه يساعد على تنظيم نسبة السكر بالدم ويعالج أمراض الأمعاء وينظف الجسم من السموم العالقة به ، ويعمل على منع تكوين وتراكم السوائل بالجسم خاصة في منطقة البطن ، نسبة الألياف العالية به تساهم في تقليل الشهية كما أنه يمكن إضافة عشبة البابونج لأعشاب أخرى لتحقيق مزيد من الفعالية مثل:

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فوائد البابونج بصفة عامة

يعد البابونج من الأعشاب المهدئة والمطهرة معًا له فوائد هامة جدًا للجسم أهمها العمل على تطهير الجسم من السموم وحرق الدهون وإزالة القلق والإكتئاب ومفيد لعلاج الحروق الجلدية ومن أكثر الأعشاب للعناية بالشعر وإزالة القشرة المرضية وكما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تزيل الجذور الحرة من الجسم ويحافظ على صحة اللثة والأسنان ويساعد على النوم وعلاج اضطرابات النوم المختلفة ومهدئ للأعصاب ومضاد حيوي قوي لعلاج كافة الالتهابات .

كما أنه من الأعشاب المفيدة لمرضى الكبد ويعالج اليرقان كما أنه مدر للبول و خافض للحرارة ويعالج الانتفاخ والغازات، ويعالج الحصى في المسالك البولية ويعالج الجروح الجلدية ويخفف من المغص ويعالج الإسهال و ينظف المجاري التنفسية يمكن استخدامه كحمار بخار للوجه والاستنشاق هو مفيد لنضارة وجمال البشرة ويعالج أيضا الالتهابات المهبلية ويخفف من لدغات الحشرات ، البابونج كريه الرائحة يوضع في الحدائق لطرد الثعابين والحشرات .

البابونج الذهبي يعتبر من أنقى أنواع البابونج يزرع في أمريكا الشمالية ويصدر لجميع أنحاء العالم يمكن استخدامه كمغلي وشربه أو وضعه على الجلد والاغتسال به ولكن البابونج كريه الرائحة لا يتم وضعه على الجلد ولا شربه فقط لتبخير والرش الخارجي بالحدائق ، من الأعراض الجانبية لبابونج التقيؤ وثقل الرأس والخمول لذلك يجب الاعتدال في التناول في حالة عدم استخدامه لغرض التخسيس يمكن شربه مرة واحد كل يومين لتجنب الأعراض الجانبية له ، لا تنسى كل شيء له فوائده وأضراره الأهم هو الاعتدال في تناوله

وصفة البابونج مع إكليل الجبل والزيزفون

المكونات

لتر من الماء

ملعقة من أزهار البابونج

ملعقة من إكليل الجبل

وملعقة من الزيزفون

احضري لتر الماء في إناء، ثم ضعيه على النار حتى يغلي. أضيفي إليه الأعشاب المذكورة، غطيه واتركيه حتى يبرد وصفيه. اشربي مقدار فنجان قبل الوجبات الثلاثة الرئيسية. تساعد هذه الخلطة على تنحيف البطن.

وصفة البابونج والروزماري و الميرمية

المكونات

لتر من الماء المغلي

ملعقة كبيرة من أزهار البابونج

ملعقة من الميرمية والروزماري

ضعي الأعشاب المذكورة في الماء المغلي واتركيه جانبا حتى يبرد. صفي الخليط بعد أن يبرد واشربي فنجان كل يوم في الصباح على الريق. تساعد هذه الوصفة على تنحيف الأرداف.

ضرار البابونج

– يحذّر من شرب المرأة الحامل للبابونج لأنه قد يتسبب في تقلصات الرحم استندا الى أبحاث أوروبية.

– يمنع شرب البابونج للأشخاص الذين يستخدمون عقاقير لتمييع الدم مثل coumadin وذلك بسبب احتواء البابونج على مادة coumarin

والتي تتسبب أيضا بتمييع الدم. إن مزج البابونج مع العقاقير المميعة للدم قد يتسبب بالنزيف.

– الأشخاص الذين يعانون من حساسية لبعض مركبات البابونج

– إن المبالغة في استهلاك البابونج قد يتسبب يالغثيان والتقىء