هكذا يؤثر جلوسك فترة طويلة على صحتك الذهنية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - معروف أن الجلوس لفترات طويلة على مدار اليوم بسبب ظروف العمل أو ما شابه أمر يضر بالجسم بشكل مباشر، لاسيما وأن هناك علاقة مثبتة من قبل بين الجلوس لفترات طويلة وتزايد خطر الوفاة نتيجة أسباب من ضمنها السرطان، أمراض القلب، السكتات الدماغية، السكري، أمراض الجهاز الهضمي وغيرها من الأمراض؛ لكن الجديد الذي تم التوصل إليه مؤخراً هو أن الجلوس طوال اليوم يؤثر أيضاً على الدماغ!

وقال بيث شو، رئيس ومؤسس شركة يوغا فيت واستشاري خبير التغذية المعتمد ببريطانيا، إن كثرة الجلوس تؤثر أولاً على الذاكرة، مضيفاً "بينما يبدو ظاهرياً أن الجلوس غير ضار، لكن تم الربط بالفعل بين تأثيره السلبي على تدفق الدم للرأس وبين تدهور جزء الدماغ الذي يساعدنا على الاحتفاظ بالذكريات القديمة والمعلومات الجديدة".

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وأشارت كذلك لارا هيمان، خبيرة اليوغا والعلاج البدني، إلى أن كثرة الجلوس تؤثر بالسلب أيضاً على التركيز، حيث أوضحت "الجلوس لفترة طويلة يعني عدم نشاط النظام العضلي الهيكلي أو نظام القلب والرئة بالجسم؛ وهو ما يؤثر على طريقة عمل الدماغ".

ولفتت الخبيرة وأخصائية الأمراض العصبية، دكتور عايدة كوكا، إلى أن الجلوس لفترة طويلة على مدار اليوم أمر يرتبط كذلك بالشعور بالكسل، وذلك لأن سكون الجسم وثباته كل هذه الفترة الطويلة من الممكن أن يؤدي إلى نقص وصول الأكسجين إلى الدماغ.