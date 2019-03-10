شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك ..إيه اللى بيحصل لجسمك لما تعطش؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ماذا يحدث لأجسامنا عندما تريد المياه؟! يجيب تقرير نشر بموقع sciencealert، موضحا أن المياه ضرورية لحياتنا جميعا، و50 إلي 70 % من وزن أجسامنا يمثلها الماء، ودوما أجسامنا تحتاج الإمداد بالمياه، وإذا عطشت اصيبت بالجفاف والإرهاق والمرض والاجهاد الحراري، وقد نصاب ببعض الصداع، والعصبية والانحدار العقلي والجسيد في المراحل المتقدمة من العطش.



العطش 3

وفقا للتقرير فإن أجسامنا سريعا ما تفقد المياه من خلال العرق والبول والبراز وعندما تشعر بالعطش، يكون جسمك بالفعل عطشا وجافا ، مع الجفاف يبدأ التأثير علي حجم الخلية وعلي حجم الدماغ بشكل مؤقت، تدريجيا عندما تعطش يبدأ الدم في جسمك يصبح أكثر تركيزا، وتدريجيا تحدث بعض المشكلات الناتجة عن هذا التركيز.

ولذا عليك دوما أن تهتم بشرب المياه بحوالي 3 لتر يوميا، وذلك للحفاظ علي جسمك يعمل بكفاءته، وكلما شعرت بالعطش اشرب المياه التى تعوضك ما فقدته، وتابع مرات تبولك.

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العطش

وتدريجيا يبدأ في نقطة معينة من العطش يحدث تحفيز للكلي، التى تتحفز للاحتفاظ بالمياه فى الجسم ، وبالتالي تقل كمية البول التى تخرجها، وعند كثافة الدم وتركيزه، يصبح من الصعب أن يعمل نظام القلب والأوعية الدموية علي العمل بكفاءة فتزيد ضربات القلب للحفاظ علي ضغط الدم، وعند بذل المزيد من الجهد وأنت عطشان، تصبح علي حافة الانهيار وقد تصاب بالإغماء.

يبدأ الجسم عند العطش في الشعور بضعف في القدرة علي تنظيم درجات الحرارة، حينها ترتفع درجة حرارة الجسم، فيشعر الدماغ بهذا الخطر فيجعلك تشعر بالعطش أكثر وأكثر.