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تعد البابريكا واحدة من بين أنواع التوابل التي لها مذاق خاص فهي مصنوعة من مطحون الفلفل الأحمر الحلو وهي عبارة عن شجرة سنوية وهي تتواجد بكثرة في المناطق الاستوائية وما يميز بنكهة البابريكا هو الخلط بين كل من المذاق الحار والحلو في الوقت نفسه، وفي حالة أن تم طحن بذور الفلفل الأحمر خلال طحن الفلفل سوف تحصل على طعم حار بشكل أكبر من البابريكا العادية المتعارف عليها.

اضرار البابريكا

على الرغم من الفوائد الكثيرة التي توجد في البابريكا والتي سنتعرف عليها في السطور القادمة إلا أنه يوجد لها عدة أضرار مثلها مثل باقي التوابل الأخرى، ومن بين الأضرار التي تأتي من كثرة تناول البابريكا ما يلي :

1- يؤدي كثرة تناول البابريكا إلى فقد كميات كبيرة من الماء في الجسم وعدم قدرة الجسم على الاحتفاظ بها.

2- كما أن كثرة تناول البابريكا الحريفة يؤدي إلى ألم في فتحة الشرج كما تعد من التوابل التي تؤدي إلى حدوث البواسير على المدى البعيد.

3- لذا من الأفضل أن يتناول الفرد كميات مناسبة من التوابل على مدار اليوم وعدم تناول كميات كبيرة منها.

وتتمتع البابريكا بالعديد من الفوائد الهامة بالنسبة للجسم والتي من بينها ما يلي :

1- تساهم البابريكا بشكل كبير في معالجة الاضطرابات التي من الوارد حدوثها بالنسبة للجهاز الهضمي كما تعمل على معالجة الاضطرابات التي تحدث في المعدة.

2- الفلفل بشكل عام من بين الأشياء الطبيعية التي تساهم في المحافظة على نشاط الدورة الدموية ويقي من التعرض إلى تخثر الدم وأمراض القلب بالإضافة إلى الوقاية من ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم.

3- البابريكا من التوابل التي ترفع من قدرة عمل الجهاز المناعي ومن ثم زيادة قدرة الجسم على التصدي للكثير من الأمراض والتي من بينها الأمراض الخطيرة.

4- كما أن الفلفل الأحمر من الأشياء التي تدخل في العديد من الصناعات والتي من بينها بخاخ الدفاع عن النفس.

5- كما أنه من التوابل التي تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين ج والذي يعد من أهم الفيتامينات في مكافحة الحساسية والالتهابات.

6- يلجأ البعض إلى استخدام البابريكا في التخلص من ألم الأسنان والأعراض التي تحدث نتيجة التعرض إلى دوار البحر.

7- ومن الممكن استخدام البابريكا في التخلص من تشنجات العضلات وذلك من خلال وضعها على الجسم بشكل مباشر، كما تساهم في التخلص من مشكلة هشاشة العظام والتهابات العظام والمفاصل.

8- كما أن البابريكا تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين أ وهو من الفيتامينات الهامة بالنسبة للبصر وسلامة العين بشكل كبير.

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9- كما تعد من التوابل التي تحسن الرؤية بشكل كبير.

10- البابريكا من البهارات التي تقي الجسم من التعرض إلى الكثير من الأمراض والتي من بينها الأمراض السرطانية الخطيرة والتي من بينها سرطان القولون وأيضا الحماية من التعرض إلى العديد من الأورام السرطانية الأخرى الخطيرة الأخرى.

استخدامات هامة للبابريكا

وتستخدم البابريكا بشكل كبير في المطبخ حيث يتم وضعها في الكثير من الوجبات والأطعمة فهو لديه رائحة شهية ومختلفة عن باقي التوابل، ومن بين الاستخدامات المتعددة للبابريكا في المطبخ ما يلي :

1- تدخل البابريكا كعنصر أساسي في تحضير العديد من التتبيلات المختلفة.

2- كما أن البابريكا من البهارات التي تستخدم في تحضير أطباق الأرز والتي تعطى لون أحمر مميز.

3- ومن الممكن إضافتها إلى أطباق الحساء المختلفة وإعداد أطباق اللحوم المميزة أيضا.

وعلى الرغم من ذلك فإن البابريكا من التوابل التي تدخل في الكثير من الصناعات المختلفة والتي من بينها صناعة مستحضرات التجميل لدى السيدات والتي من بينها الصبغة والحنة المنزلية والتي تعطى اللون الأحمر المميز، ومن الأفضل الاحتفاظ بالبابريكا في وعاء محكم الغلق على أن لا يتم شراء كميات كبيرة منها ومن الممكن تخزين البابريكا على النحو التالي من أجل الحصول على نكهتها المميزة لأطول فترة ممكنة.

1- لابد من عدم شراء كميات كبيرة من توابل البابريكا من أجل الاحتفاظ بها في المنزل مع الاكتفاء بكمية بسيطة وشراء كميات أخرى عند نفاذها.

2- في حالة الاحتفاظ بكمية من البابريكا في المنزل من الأفضل الاحتفاظ بها في وعاء محكم الغلق على أن يكون بعيدا عن الشمس فالضوء من الأشياء التي تفقد البابريكا الخواص والفوائد التي توجد بها.

3- من الأفضل أن يتم الاحتفاظ بها في مكان بارد وجاف على أن تكون درجة الحرارة 5 إلى 14 درجة مئوية عملا على المحافظة على لونها ونكتها بصفة مستمرة.

يوجد عدة أنواع وأسماء مختلفة البابريكا والتي من بينها ما يلي :

1- عالية الجودة والتي تعد أفضل وأجود أنواع البابريكا اليوم والتي لها طعم حلو المذاق ولونها أحمر فاتح.

2- الشهية ويكون طعمها بارد لونها بين الأحمر الفاتح والغامق.

3- الشهية الممتازة وهو نوع شبه البابريكا الشهية إلا أن طعمها يكون لاذع قليلا.

4- الشهية الممتاز اللاذعة وذلك النوع أكثر في اللاذعة عن الأنواع السابقة.

5- البابريكا الحلوة الفخمة ولون تلك النوع أحمر زاهي ولها طعم لاذع قليلا وتعد من بين أكثر الأنواع شهرة اليوم.