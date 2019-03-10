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يعد التفاح من بين أشهر الفواكه على مستوى العالم اليوم ويعد الفاكهة الأكثر انتشارا بين محبي الفواكه، ويشدد الأطباء وخبراء التغذية على تناول التفاح مرة واحدة في اليوم على الأقل لما له من فوائد عدة وما يميز التفاح عن غيره من الفواكه فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والألياف والعناصر الغذائية الهامة، وبعض المركبات التي لها دور كبير في حماية الجسم من بعض الأمراض الخطيرة.

السعرات الحرارية في التفاح الاخضر والكمية المناسبة يوميا

لا يحتوي التفاح بشكل عام على سعرات حرارية كثيرة لذا فهي من أكثر الفواكه التي ينصح بها الأطباء خلال فترة الرجيم أو الحمية الغذائية، ومن بين أشهر الأنواع التي تخص الرجيم والحميات الغذائية هو التفاح الأخضر حيث يوجد به العديد من المميزات والمواصفات الهامة التي تميزه عن غيره من أنواع الفاكهة، ولا يحتوي التفاح الأخضر على العديد من السعرات الحرارية حيث يحتوي على 154 جرام من التفاح الأخضر على 80 سعر حراري.

كما يوجد في التفاح الأخضر العديد من الفوائد الصحية ومهم لمن يقدم على الحميات الغذائية بشكل كبير

فوائد التفاح الأخضر للصحة



1- التفاح الأخضر من الفواكه المثالية في التخلص من السموم في الجسم حيث يحتوي التفاح الأخضر على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساهم في رفع مناعة الجسم ومن ثم زيادة قدرة الجسم على التصدي للكثير من الأمراض كما يساهم في المحافظة على خلايا الجسم من التلف نظرا لاحتوائه على الكثير من المركبات الهامة كما يساهم في وقاية الجسم من الالتهابات.

2- يساهم في حماية الجسم من الالتهابات التي تصيبه من الالتهابات المفاصل نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة.

3- كما يعمل على حماية البصر نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الكلوروفيل كما يحتوي على العديد من المركبات الهامة بالنسبة للعين.

4- ونظرا لاحتوائه على العديد من المركبات الهامة للجسم فهو يساهم في وقاية الجسم من التعرض إلى السرطان.

5- يساهم في المحافظة على البشرة ويساهم في إعادة بناء خلايا البشرة مرة أخرى كما يكافح علامات التقدم في العمر نظرا لاحتوائه على فيتامين ج الهام الذي يساهم في المحافظة على البشرة من التجاعيد والذي يدعم الكولاجين في البشرة مما يجعلها أكثر شبابا.

6- مفيد في التخلص من العديد من الأعراض التي تصيب الجهاز التنفسي والتي من بينها الربو والصعوبة في التنفس كما ينصح الكثير من الأطباء من يعاني من الربو بضرورة تناول تفاح أخضر يوميا، كما أن المرأة التي تتناول تفاح أخضر خلال فترة الحمل يزيد من عدم تعرض الطفل أو إصابته بالربو.

7- التفاح الأخضر يعزز من صحة وجمال البشرة كما يمنع من تساقط الشعر نظرا لاحتوائه على الكثير من العناصر الهامة والتي من بينها النحاس والزنك والبوتاسيوم.

8- يساهم في حماية الإنسان من الكثير من المشاكل التي تحدث له مع التقدم في العمر والتي من بينها الزهايمر فهو يحافظ على صحة وسلامة الجسم من الكثير من المشاكل.

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9- يحتوي على العناصر الهامة بالنسبة للعظام فهو فعال في زيادة قوة العظام وحمايتها من الهشاشة.

10- يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف مما يجعله من الفواكه المثالية في المحافظة على الجهاز الهضمي ومن ثم التخلص من الكثير من المشاكل التي من الوارد التعرض لها والتي من بينها عسر الهضم.

11- كما يحتوي على عنصر الحديد الهام الذي يساهم في زيادة الأكسجين في الدورة الدموية.

12- كما أنه من الممكن من خلال إدراج التفاح الأخضر في الحمية الغذائية الخاصة بكم من التخلص من الوزن الزائد كما يعمل على تعويض الجسم بكافة العناصر الغذائية التي يفقدها خلال فترة الحمية الغذائية.

13- كما يعد من الفواكه المثالية خلال فترة الحمل فهو يعمل على مد المرأة الحامل بالعديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة بالإضافة إلى عدم حدوث فقر في الدم والتخلص من المشاكل التي من الوارد التعرض لها خلال فترة الحمل ويساهم في وقاية الجنين من بعض المشاكل التي من الوارد التعرض لها بعد الولادة.

14- التفاح الأخضر من الفواكه الهامة لمن يعاني من مرض السكر فهو يحتوي على الألياف الهامة التي تقلل من عملية امتصاص السكر في الدم.

15- مناسب لمن يعاني من مشاكل في الأوعية الدموية والقلب نظرا لاحتوائه على نسبة مناسبة للجسم من البوتاسيوم.

16- كما أثبتت الدراسات أن التفاح الأخضر يساهم في المحافظة على صحة الفم والأسنان نظرا لاحتوائه على العناصر الهامة في عملية لمضغ والتي تزيد من نسبة اللعاب في الفم ويعمل على تقليل الجفاف في الفم ومحاربة البكتيريا ورائحة الفم الكريهة ويحمي الفم من التهابات اللثة التي من الوارد التعرض لها.

ومن الممكن تناول التفاح الأخضر في اليوم من أجل الحصول على الفوائد الخاصة به من خلال الطرق التالية :

1- من الممكن تناوله خلال وجبة الإفطار مثل التحلية.

2- ومن الممكن إضافته إلى وجبات السناك الموزعة على مدار اليوم.

3- ومن الممكن تناول عصير التفاح الأخضر في أي وقت على مدار اليوم.