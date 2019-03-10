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القريص هو أحد النباتات العشبية الموجودة منذ قديم الزمان وقد كان يطلق عليه في العصور القديمة منذ العصر الحجري والبرونزي وقد كان يطلق عليه اسم شعر العجوز، هذا النبات له العديد من الفوائد الطبية كما سوف نوضح لكم.

ما هو القريص ؟

القريص هو أحد الأعشاب التي تحتوي على العديد من العناصر والمكونات مثل: الحديد، السيروتين، المنغنيز، الفورميك، المعادن الفيتامينات، البروتين، البوردن وغيرها من العناصر الأخرى.

يستخدم القريص غذاء للماشية والدواجن للحصول على القيمة الغذائية الموجودة فيه بالإضافة إلى الاستخدامات العديدة لهذا النبات للإنسان.

فوائد القريص للشعر والبشرة

يحتوي نبات القريص على العديد من المواد المهدئة للحساسية لهذا فإن هذا النبات يستخدم لعلاج العديد من المشاكل التي تصيب البشرة مثل الأكزيما والصدفية وغيرها.

كذلك يتم عمل غسول ومن منقوع نبات القريص للشعر للحد من تساقطه والتخلص من القشرة وكافة المشاكل التي تصيب فروة الرأس.

فوائد القريص للعظام والمفاصل

يعمل نبات القريض على علاج أمراض العظام والمفاصل لو تم وضع هذا النبات في حوض الاستحمام ويتم الجلوس في هذا الماء لمدة ساعة.

كذلك يمكن استخدام زيت القريص لتدليك المفاصل والعظام في مكان الالتهاب فهو يحتوي على مسكنات تعمل على تقليل حدة الألم وتقليل الالتهاب.

تناول مشروب نبات القريص يعمل على إدرار البول وبالتالي يخلص الجسم من السموم الزائدة الموجودة فيه ويقلل من خطر الإصابة بمرض النقرس.

فوائد القريص للجهاز التنفسي

القريص من النباتات التي تحتوي على مركبات تعمل على علاج وتهدئة السعال والتخلص من البلغم والحد من مشاكل المجاري التنفسية.

فوائد القريص للجهاز البولي

يمكن أن يتم استخدام جذور القريص في علاج العديد من مشاكل الجهاز البولي مثل تضخم البروستاتا وغيرها.

لقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية أن تناول مشروب القريص يعمل على التخلص من حصوات الكلى والحد من التعرض لأمراض المثانة العصبية والشفاء من مرض التبول اللاإرادي والتبول الذي يصاحبه حرقة أو ألم في البول مع احتباس السوائل في الجسم.

فوائد في علاج اضطرابات الجهاز الدموي أو الدوري

يحتوي القريص على بعض العناصر والمركبات التي تعمل على التخلص من النزيف والحد منه لهذا فهو من النباتات التي تستخدم لغزارة الطمث.

يتم استخدام نبات القريص مجفف بشكل مباشر أو عن طريق شرب مغلي أوراق القريص للتخلص من ألم الدورة الشهرية والحد من نزيف الدورة وكذلك الحد من نزيف القولون.

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فوائد القريص في علاج مشاكل الجهاز الهضمي

يتم استخدام نبات القريص في علاج العديد من مشاكل المعدة والأمعاء خاصة أنه يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم والتخلص من حرقة المعدة والتقليل من تهيج القولون العصبي.

كذلك يحتوي نبات القريص على كمية وفيرة من الألياف الغذائية التي تعمل على التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي والتخلص من الإسهال والإمساك والغازات وغيرها من المشاكل التي تصيب الجهاز الهضمي.

فوائد القريص في علاج الحروق

أحد فوائد القريص المتعددة هي القدرة على علاج الحروق وخاصة الحروق من الدرجة الأولى، يكون ذلك من خلال استخدام ملعقة كبيرة من نبات القريص مع ملعقة الماء ويخلط جيدًا ويتم وضعه على أماكن الحروق فهو يحتوي على مواد مهدئة تعمل على تقليل الشعور بالألم والالتهاب.

فوائد القريص في علاج الحساسية

نبات القريص من النباتات التي لها قدرة فائقة على التخلص من أعراض الحساسية وقد أثبتت بعض الدراسات العلمية الحديثة على أن نبات القراص المجفف يتم استخدامه في تقليل أعراض حمى القش لنسبة وصلت إلى 60% من المجموعة المشاركة في الدراسة.

يحتوي نبات القراص على مضادات الهيستامين التي لها القدرة الرهيبة على علاج جميع مشاكل الجفاف ولهذا فهو يعتبر من أفضل أنواع الأعشاب التي تستخدم لعلاج الحساسية.

فوائد القريص للتخلص من التهابات اللثة

أثبتت العديد من الدراسات الحديثة أن نبات القراص يمكن أن يستخدم لعلاج مشاكل اللثة والتخلص من ألم اللثة ونزيف اللثة والالتهابات التي تصيب اللثة.

فوائد عشبة القريص للحمل

نبات القريص له العديد من الفوائد المذهلة للحمل مثل:

– يساعد هذا النبات على تقوية وتنشيط الرحم، خاصة أنه يحتوي على مواد تعمل على تحسين عمل الرحم.

– يحتوي نبات القريص علي مواد مضادة للأكسدة، تعمل على وقاية الرحم من الاصابة بالسرطان.

– يقلل هذا النبات من التعرض التوتر والعصبية التي تتسبب في تأخير حدوث الحمل لأنه يرفع من معدل هرمون السعادة في الجسم.

– أيضًا من فوائد عشبة القريص، أنه يزيد من معدل إدرار الحليب لدى المرأة.

– يساعد نبات القريص على إحداث توازن هرمونات المرأة مما يعمل على ضبط موعد الدورة الشهرية ويساعد في حدوث الحمل.

– تحتوي عشبة القريص علي حمض الفوليك الذي يحد من الاصابة بتشوه الأجنة لهذا ينصح المرأة الحامل بتناوله.

– من فوائد القريص للمبايض، أنه يعمل على تنشيط المبايض.