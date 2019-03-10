انت الان تتابع موضوع فوائد الموز للجنس والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعد الموز من أكثر الفاكهة إنتشارا نظرا لمذاقه المحبب للجميع وقيمته الغذائية الكبيرة، فهو خالي من الكوليسترول الضار والدهون، ويزيد من الذكاء والتركيز، ويساعد الجسم على الحصول على القدر اللازم من الأكسجين وله دور فعال في الأداء الجنسي.

اهم فوائد الموز للجنس

لقد أجريت العديد من الأبحاث العلمية على مدى تأثير الموز في العلاقة الجنسية، وقد ثبت بالفعل عدة فوائد هامة وهي :

1- يساهم الموز بشكل كبير في تحسين الرغبة الجنسية مع زيادة القدرة الجنسية.

2- يعمل على تنظيم نشاط الهرمون الجنسي لأنه يحتوي على برومالين وكذلك فيتامين B، الذي يزيد نسبة الخصوبة والأداء الجنسي.

3- ويساعد الموز على تحسين الحالة المزاجية التي تساهم في زيادة نسبة الأكسجين، وهذا يساهم في زيادة القدرات في الجنس.

4- يساهم الموز في تخزين الطاقة في الجسم، والحفاظ على نسبة السكر في الدم وهذا أيضا يزيد من النشاط الجنسي.

5- يمنع تناول الموز قبل الممارسة من حدوث التشنجات العضلية أثناء العلاقة، وهذا يساعد على زيادة الانتصاب.

6- يقضي على مشاكل الجهاز الهضمي لدى الرجل، وهذا يساعد في كفاءة العلاقة الجنسية.

7- يساعد الموز في علاج بعض حالات العقم لدى الرجال والنساء لأنه يحتوي على فيتامينات هامة.

طرق استخدام الموز في علاج مشاكل الجنس

توجد طريقتين للاستفادة من الموز في التغلب على المشاكل الجنسية وهما :

1- نقوم بخلط الموز والبيض والحليب ثم نقوم بخلطهم في الخلاط الكهربائي، بعد ذلك يتم تناول كأس من هذا الخليط كل يوم وبانتظام وهذا لزيادة الرغبة والقدرة الجنسية.

2- يتم تناول الموز بدون أي إضافات،وهذا لأنه يحتوي على الألياف التي تساهم في تليين الجهاز الهضمي وهذا يساعد في القيام بالجنس بدون معوقات صحية.

أهم فوائد الموز العامة

يحتوي الموز على عناصر غذائية هامة مثل البروتينات والنشويات والأحماض الأمينية وفيتامينات A،B،C، وسكريات وألياف ومعادن مثل البوتاسيوم وكذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والفلور والفسفور.

لهذا أصبح الموز ذات فوائد كثيرة لصحة الجسم وهي :

1- هام لصحة القلب والأعصاب لأنه يحتوي على عنصر البوتاسيوم.

2- الموز مهدىء بسيط للآلام، نظرا لإحتوائه على التربتوفان.

3- يعمل على حماية البروستاتا لدى الرجال نظرا لتوفر المغنيسيوم والمنجنيز به.

4- يساهم بشكل كبير في علاج فقر الدم، لأنه يحتوي على عنصر الحديد.

5- مقوي فعال للذاكرة سواء للأطفال أو كبار السن.

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6- يعالج مشكلة إرتفاع درجة حرارة الجسم.

7- يساهم في انقاص الوزن الزائد.

8- توفر الألياف بالموز يجعله علاج فعال للإسهال.

9- يساهم في حماية الكلى من نشاط الخلايا السرطانية.

10- يخفف أعراض الحمل مثل الغثيان والقيء ويساعد في تغذية الجنين.

11- يقتل البكتيريا والجراثيم الموجودة في الجهاز الهضمي.

12- يقلل من ارتفاع ضغط الدم والاصابة بالجلطات الدماغية وهذا يرجع إلى توفر عنصر البوتاسيوم وقليل من الأملاح.

13- يساعد في تقليل التوتر لدى المرأة الحامل، لأنه يحتوي على تربتوفان وهو مهديء طبيعي للجسم.

14- يساهم الموز في تقوية العظام، لإحتوائه على عنصر الكالسيوم بنسب كبيرة.

15- يعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم.

16- يساعد الموز على الإسترخاء، لهذا يفضل أن تتناوله المرأة لتخفيف ألام الطمث.

17- يقلل من الاصابة بالتشنجات العضلية.

18- يساعد الموز في تنقية الجسم من السموم، ويساعد في عملية الهضم، مع تيسير حركة الأمعاء أثناء الهضم.

19- يوفر الموز توازن كميات المياه في الجسم، مع توفير الطاقة اللازمة.

20- يساعد المدخنين في محاولاتهم في الاقلاع عن التدخين، وهذا لأنه يخلص الجسم من مادة النيكوتين.

21- يساهم في تطهير الجلد، ليكون رطب ونظيفا إذا تم استخدام قشر الموز كقناع للبشرة.

22- يساهم الموز في تنمية خلايا الدماغ والقدرات العقلية والذهنية.

23- يقوم بعلاج التبول الزلالي لكافة الأعمار وعلاج الاكتئاب.

25- يساهم في علاج لدغات الحشرات.

على الرغم من كل تلك الفوائد المتوفرة في الموز كفاكهة متداولة بشكل كبير إلا أن العديد من الأطباء يحذرون من الإفراط في تناوله وهذا لحدوث أعراض جانبية عكس الفوائد السالف ذكرها، ويعد تناوله مع اللبن والعسل أكثر الطرق إستغلالا لقيمته الغذائية خاصة لمن يتبعون حميه خاصة لإنقاص الوزن.