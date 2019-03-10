استعمال زيت اللوز المر للمنطقة الحساسة

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تتعرض العديد من النساء لمشكلة اسمرار المناطق الحساسة ، وهذه المشكلة تسبب الخجل خلال العلاقة الخاصة مع الزوج ، وينتج اسمرار المنطقة الحساسة عن الاستخدام المتكرر لشفرات إزالة الشعر ، مما يجعل المنطقة تتحول إلى اللون الأسود وتصبح خشنة ، لكن يمكن التخلص من هذه المشكلة باللجوء إلى بعض الطرق المنزلية البسيطة لتفتيح المناطق الحساسة ، ومنها استخدام “اللوز المر ” .

يعتبر زيت اللوز المر من الزيوت الغنية بالفيتامينات المهمة للحفاظ على جمال البشرة وصحتها. كما أن زيت اللوز أحد المكونات الأساسية في العديد من مستحضرات التجميل والبشرة.

فوائد زيت اللوز المر للمنطقة الحساسة

– يعتبر زيت اللوز المر من الزيوت الغنية بحمض “الهيدروسيانيك” ، الذي يعرف بقدرته وفاعليته في القضاء على البكتريا .

– كما يحتوي زيت اللوز المر على كل من البنزالدهيد والجلايكوسايد ، والتي تتميز بتأثيرها المخدر .

– ينصح باستخدام زيت اللوز خارجا نظرا لتأثيره المفيد ، لكن لا ينبغي استخدامه داخليا لأنه قد يؤثر على الأعصاب .

– يساعد زيت اللوز المر على نعومة المنطقة الحساسة وتفتيح لونها الداكن وإزالة الاسمرار المزعج حيث يعمل على التخلص من البقع السوداء والكلف .

– يساعد زيت اللوز المر على ترطيب المنطقة الحساسة ، ويمنحها لمعانا ، وهذا ما تحتاجه الكثير من النساء .كما يلعب دورا ملموسا في التخلص من الروائح الكريهة في المناطق الحساسة .

طريقة استخدام زيت اللوز المر للمنطقة الحساسة

– قومي بمسح المنطقة الحساسة بقطعة مبللة بزيت اللوز بعد الاستحمام ، وذلك خارجيا فقط ، ويجب الحرص على عدم فرك المنطقة الحاسة بالليفة الخشنة ، كما ينصح بغسل هذه المنطقة بالماء والملح مرة يوميا .

– يمكن استخدام زيت اللوز لتقشير المنطقة الحساسة (خلايا الجلد الميتة في المنطقة الحساسة) وذلك بمزج ملعقة من زيت اللوز مع أي كريم مرطب وملعقة من بودرة تلك للأطفال وفنجان من ماء الورد .

يوضع الخليط على المنطقة الحساسة ، ويتم التدليك بحركات دائرية ثم استخدام الماء الفاتر للتشطيف .

فوائد زيت اللوز المر

فوائد زيت اللوز المر للبشرة

– يساعد في الحفاظ على صحة البشرة ونضارتها حيث يدخل في العديد من مستحضرات التجميل نظراً لاحتوائه على فيتامينات B وE وهي أهم الفيتامينات الضرورية لصحة البشرة.

– يعمل على الحفاظ على رطوبة البشرة وحمايتها من الجفاف والالتهابات التي قد تصيبها.

– يستخدم في التخفيف من الهالات السوداء حول العينين والمساعدة في التخلص منها، وذلك عن طريق وضع بضع قطرات من زيت اللوز المر قبل الخلود إلى النوم.

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– يساهم في علاج المشاكل التي قد تُصيب البشرة وخاصةً مع التقدم في السن مثل : بهتان البشرة وشحوبها، بالإضافة إلى علاج احمرار البشرة والحكة.

– يلعب دورا كبيرا في تأجيل ظهور علامات تقدم سن البشرة (الشيخوخة) مثل التجاعيد والخطوط الرفيعة حول العين والفم وعلى الجبين.

– يساهم في التخلص من الالتهابات البكتيرية والفطرية، ويساعد أيضاً على استرخاء العضلات والتخلص من تشنجها. بالإضافة إلى التخلص من الرؤوس السوداء في البشرة.

فوائد زيت اللوز المر للشعر

– يساعد على تقوية الشعر وحمايته من التقصف والتكسر وخاصة إذا ما تم مزجه مع زيت الزيتون وزيت الخروع، ثم يتم تسخينه قليلاً، وبعدها تُدلك به فروة الرأس بشكل دائري.

– يساهم في علاج تساقط الشعر والذي تعاني منه أغلبية النساء.

– يعطي الشعر لمعاناً وحيوية ونعومة، ويمكن مزجه مع الأفوكادو المهروس قبل تطبيقه على الشعر.

فوائد صحية لزيت اللوز المر

– يساعد على تخليص الجسم من الديدان التي قد تتكون في المعدة والأمعاء، ولكن يجب توخي الحذر عند استخدامه ويفضل استشارة المتخصصين.

– يعمل على تقليل نمو الخلايا السرطانية نظراً لاحتوائه على حمض الهيدروسيانيك.

– يتم استخدام زيت اللوز المر كمهدئ ومسكن عام للجسم؛ حيث يمكن مزجه مع بعض الزيوت الأخرى لتدليك الجسم، وذلك للتخلص من تشنج العضلات واسترخائها، فهو يعمل كمخدر.

– مدر للبول وبالتالي يساهم في التخلص من السموم الموجود في الجسم .

– يعمل على تخفيض ضغط الدم.

– يساعد في التخلص من الوزن الزائد.

– يستخدم أيضا في علاج داء الكلب، حيث إّنه كان يُستخدم منذ قديم الزمان.

– كما يستخدم لعلاج تشقق الجلد.