شكرا لقرائتكم خبر عن الخضيري: الترويج لـ«الملح العضوي» لتخفيف الضغط خدعة.. وهذا أفضل بديل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الدكتور فهد الخضيري، الباحث والمتخصص في علم المسرطنات، من خدعة الترويج للملح العضوي على أنه يخفف الضغط.

وقال الخضيري في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: إن من غرائب تسويق العضوي: (ملح عضوي يخفف الضغط!!)، مؤكداً أنه لا يوجد ملح خاص لارتفاع الضغط”.

Advertisements

وأضاف أن كل الأملاح ترفع الضغط، فلا يخدعوك، بأن هذا ملح عضوي وهذا ملح بحر.. الملح بكافة أنواعه يرفع الضغط فتجنبه واستبدله بالليمون (اجعل الليمون بديلاً للملح في كل أكلك).

وتابع الخضيري أن الأطعمة المصنّعة التي نتناولها يبالغ فيها المصنِّعون والمطاعم بكمية الملح لتغطية عيوب التصنيع وأطعمة الأطفال المصنَّعة مليئة بأملاح عالية، (الشيبسات وغيرها).

وأشار إلى أن الملح سبب من أسباب السمنة وسمنة الأطفال وأمراض القلب وهشاشة العظام؛ لأن الملح يسبب طرد سوائل الجسم بما فيها أملاح ضرورية للعظام.