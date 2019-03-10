تعرفى على طريقة إعداد وتحضير كيك الحرنكش

القاهرة ـ لايف ستايل المقادير

3 بيضات

فانيليا

ثلاث ارباع كوب سكر

نصف كوب زبدة

2 كوب دقيق

م ك بيكنج بودر

رشة ملح

كوب لبن

كوب حرنكش مقطع

كوب تفاح بيورية (للتزيين)

كروكند مجروش

للتحضير_والطريقة:

الاول ضعي الثلاث بيضات مع الفانيليا وتقومى بضربهم بعد ذلك تضعى كوب الا ربع سكر وتضربيهم جيدا وتضعى الزبدة وتضربيها وتضعى الدقيق والبيكنج بودر والملح وتضربيها وتضيفى كوب اللبن وتضربيه وطبعا كوب الحرنكش المتقطع و التفاح البيوريه وتقلبى بالمعلقه تحضرى القالب وتدهنيه كويس جدا بالسمنه والدقيق وتضعى العجينه وتدخليها قرن سخن ثم تزين بالكروكند المجروش

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