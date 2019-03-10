تعرفى على طريقة إعداد وتحضير كمونية اللحم

القاهرة ـ لايف ستايل كيلو لحم مقطع مكعبات

بصل شرائح

فصين ثوم مفروم

3 حبات طماطم مفرومة

حبة فلفل أخضر مفرومة ناعم

حبة فلفل حار مفرومة ناعم

م ك كمون

2 م ك زيت الزيتون

2 م ك صلصة طماطم

فلفل أسود - ملح طريقة التحضير:

يشوح اللحم جيدا مع زيت الزيتون، إلى أن يأخذ اللون الذهبي من الناحيتين تضاف شرائح البصل ثم الثوم، ويقلب الكل جيدا.

يضاف الفلفل الأخضر، الفلفل الحار، الصلصة والطماطم، ثم الكمون ويقلب الكل جيدا.يضاف الملح والفلفل، ثم يسكب المزيج في برام الفرن.

يضاف مقدار كوبين من الماء الساخن، ثم يدخل البرام فرن متوسط الحرارة، ويترك مدة 45 دقيقة قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة إعداد وتحضير أرز باللحم الضاني والبطاطا البطاطا تُخفِّض مخاطر النوع الثاني مِن مرض السكري

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