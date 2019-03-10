شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعدك الرياضة فى التخلص من سموم الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأشياء التي يقوم الشخص بفعلها وتتسبب في تراكم السموم داخل الجسم، وهذا يزيد من نسبة الإصابة ببعض الأمراض الناتجة عن ذلك، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي السموم وأيضا طرق تنظيف الجسم منها، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.



السموم في الجسم

أشار التقرير، إلى أن الجسم يتعرض في الكثير من الأحيان لتراكم السموم داخله، وذلك نتيجة لتناول بعض الأطعمة الغير صحية، أو التعرض لطيرات الهواء غير النظيفة أو تراكم الأتربة في المنزل، أو استشفاء مواد كيميائية ومبيدات، وهذا يؤثر بشكل كبير علي صحة الكبد وجسم الإنسان.

وهناك العديد من الأعراض التي تؤكد علي تراسب السموم داخل الجسم، وقدمها التقرير، ومنها عدم قدرة الجسم علي التخلص من الوزن الزائد، الشعور المستمر بالإجهاد والتعب، عدم القدرة علي التركيز والتذكر، الحالة النفسية المتقلبة كالشعور بالتوتر والقلق، الصداع المستمر، والإمساك والشعور بألم شديد في المعدة، وعسر الهضم، شحوب البشرة وميلها للاصفرار، فجميع هذه الأعراض تؤكد علي تراسب السموم داخل الجسم، ويجب التخلص منها على الفور.



تراكم السموم

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وأكد التقرير، علي تأثر العديد من أعضاء الجسم بشكل سلبي نتيجة لترسب السموم داخل الجسم، ومن ضمن تلك الأعضاء الجلد، الكبد، والرئة، والأمعاء، والكلى.

وقدم التقرير، بعض النصائح التي تساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء علي السموم، ومنها، كثرة تناول الماء التي تساهم بشكل كبير في تنظيف الجسم، الإكثار من تناول الخضروات والفواكه بشكل كبير لأنها غنية بالألياف بشكل كبير التي تعمل علي تنظيف الجسم، مع ضرورة الإكثار من تناول السوائل كالينسون والبابونج، مع ضرورة ممارسة الرياضة التي تساهم بشكل كبير في تنظيف الجسم وتنشيط خلايا الجسم.