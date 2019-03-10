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انت الان تتابع موضوع جدول حرق السعرات الحرارية اثناء المشي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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أحد أسهل الرياضات التي يمكن أن يقوم بها الإنسان ، كل ما عليه فعله هو الخروج إلى مكان واسع و مناسب في التهوية ثم البدء في المشي مع مراعاة متابعة المسافة المقطوعة و الوقت المستغرق .
حرق السعرات الحرارية
– إن وزنك والمسافة التي تقطعها هي أكبر العوامل في عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء المشي ، و القاعدة الأساسية هي أن حوالي 100 سعرة حرارية لكل ميل يتم حرقها لشخص 180 رطل ، بينما يتم حرق 65 سعرة حرارية لك ميل مقابل 120 رطلاً ، و تأتي سرعة المشي الخاصة بك أقل أهمية ، استخدم هذه المخططات لمعرفة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها في مسيرتك ، اعتمادًا على وزنك ووتيرة المسافات المختلفة من ميل واحد إلى مسافة الماراثون التي تصل إلى 26.2 ميل .
– أولاً ، ألقِ نظرة على السعرات الحرارية التي ستحرقها لكل ميل بسرعة تامة يمكنك الاستمتاع بها أثناء المشي الصحي ، هذه الوتيرة هي الطريقة الطبيعية التي ستفترضها عندما تسير في نزهة دون محاولة المشي بسرعة ، السعرات الحرارية المحروقة أثناء المشي 2.5 إلى 3.5 ميل في الساعة بالأميال والأوزان (سرعة من 17 إلى 24 دقيقة لكل ميل أو 10 إلى 14 دقيقة لكل كيلومتر) ، هذان الرقمان الأخيران هما مسافة نصف الماراثون البالغ طولها 13.1 ميل ومسافة الماراثون 26.2 ميل .
حرق السعرات الحرارية في ميل
– يمكن القيام بخطوات المشي السريع من 4 ميلا في الساعة أو أكثر ، ستحرق المزيد من السعرات الحرارية لكل ميل كلما قمت بزيادة سرعتك ، و لكن سيكون العامل الأكبر هو مقدار وزنك ، إحدى فوائد المشي بشكل أسرع هي أنه يمكنك المشي أبعد في نفس الوقت. إذا كنت تمشي لمدة محددة من الوقت ، فإن ذلك سيعني حرق مزيد من السعرات الحرارية خلال جلسة التمرين .
– إذا كنت تستخدم عداد الخطى ، يمكنك التحقق من الرسم البياني للسعرات الحرارية التي أحرقت من قبل الخطوات الخطوة عداد الخطى ، ميل هو متوسط 2000 إلى 2400 خطوة ، وهذا يتوقف على طولك وطول خطوتك .
زيادة حرق السعرات الحرارية أثناء المشي
– إذا كنت ترغب في حرق مزيد من السعرات الحرارية أثناء المشي ، فإن أبحاث مكافئات التمثيل الغذائي (MET) التي أنتجت هذه الأرقام من السعرات الحرارية تظهر بعض الطرق للقيام بذلك ، و سوف يحرق المزيد من السعرات الحرارية عن طريق المشي أكثر الأميال ، فالتحرك بسرعة أكبر مع سرعة المشي له تأثير ضئيل على السعرات الحرارية التي يتم حرقها لكل ميل ، و لكنه يمكن أن يحدث فرقًا لأنك ستغطي المزيد من المسافة في نفس الوقت ، إذا كان لديك 15 دقيقة أو 30 دقيقة فقط للمشي ، فالاستمرار بشكل أسرع يعتبر إستراتيجية جيدة .
– كما يحرق الجري ومضمار السباق المزيد من السعرات الحرارية لكل ميل ، و يعمل حرق مزيد من السعرات الحرارية لكل ميل من المشي ، على الأرجح بسبب جهد مرحلة الرفع ، مما يرفع كلا القدمين عن الأرض في نفس الوقت أثناء الجري ، يمكنك حرق مزيد من السعرات الحرارية عن طريق إضافة فترات تشغيل إلى تمرينات المشي الخاصة بك ، باستخدام تقنية racewalking ، يمكنك استخدام المزيد من العضلات خلال خطوة مقارنة مع المشي العادي أو الجري والتي تؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية لكل ميل .
– إن صعود التلال أو السلالم أو تمرين المشي الخاص بك سوف يحرق مزيداً من السعرات الحرارية ويزيد من شدة تمارينك ، و يمكنك أيضا حرق المزيد من السعرات الحرارية سيرا على الأقدام باستخدام أقطاب المشي اللياقة البدنية ، و التي تضيف جهد عضلي الجسم العلوي لممارسة تجريب المشي الخاص بك .
– إذا قمت بحمل أوزان أثناء المشي يمكنك حرق المزيد من السعرات الحرارية لكل ميل من خلال زيادة وزنها ، قد يميل إلى حمل أوزان أو وضع على ظهره على ظهره ، ولكن عليك أن تضع في اعتبارك أن هذا سيزيد من الضغط على المفاصل والقدمين ، من الأفضل أن تمشي بضع دقائق إضافية لتعويض الفارق بدلاً من ذلك .
إنقاص الوزن من خلال المشي
– لإنقاص الوزن ، تحتاج إلى زيادة نشاطك لحرق مزيد من السعرات الحرارية كل يوم أو تناول سعرات حرارية أقل كل يوم ، و يمكنك استخدام آلة حاسبة لإنقاص الوزن لمعرفة ما يجب أن يكون عليه هدف السعرات الحرارية اعتمادًا على مدى نشاطك البدني .
– إن رطل من الدهون يساوي 3500 سعرة حرارية ، لتخفيض رطل واحد في الأسبوع ، سوف تحتاج إلى حرق حوالي 500 سعرة حرارية في اليوم أكثر مما تأكله ، يمكنك القيام بذلك عن طريق زيادة نشاط حرق السعرات الحرارية أو عن طريق تناول سعرات حرارية أقل – أو كليهما ، من الأسهل تحقيق ذلك مع الجمع بين زيادة النشاط والأكل بشكل أقل ، إن ممارسة ما يكفي من 300 إلى 400 سعرة حرارية كل يوم يعد هدفاً جيداً للجزء الخاص بالتدريب في خطة فقدان الوزن .
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