انت الان تتابع موضوع ماذا يحدث للجسم بعد الاقلاع عن التدخين والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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إذا كنت تدخن لفترة من الوقت قد تتساءل عما إذا كان الإقلاع عن التدخين يستحق العناء، واعلم أن جسمك يتمتع بقدرة مذهلة على شفاء نفسه ويحدث هذا أسرع مما تعتقد، وفي أقل من نصف ساعة من إخماد السيجارة الأخيرة، ضع في اعتبارك أنك ستنجح أكثر إذا كان لديك خطة للتعامل مع الرغبة في الإقلاع، خاصة في الأسابيع القليلة الأولى .

حلة الجسم بعد التوقف عن التدخين

1- بعد 20 دقيقة من التوقف عن التدخين

في وقت أقل مما يتطلبه الأمر لمشاهدة المسلسل يتحسن جسمك بالفعل، فبعد 20 دقيقة يبدأ النبض وضغط الدم في الانخفاض إلى طبيعتهما، وتدفئ اليدين والقدمين لدرجة الحرارة المعتادة .

2- بعد 8 ساعات من التوقف عن التدخين

في نهاية يوم العمل يكون لديك نصف كمية النيكوتين وأول أكسيد الكربون في دمك، لماذا هذا مهم؟ أول أكسيد الكربون هو مادة كيميائية في السجائر ويحشر الأكسجين في الدم، وهذا يسبب مشاكل من عضلاتك وعقلك لأنهم لا يحصلون على الأكسجين الذي يحتاجونه، ولكن مع انخفاض مستويات المواد الكيميائية، يعود الأكسجين إلى طبيعته، وعلى الجانب الآخر من المحتمل أنك ستشعر بالفعل ببعض التشاؤم والشكوك المبكرة، وهذا امر عادي لكنهم عادة ما تستمر 5-10 دقائق، فقط حاول إيجاد طرق لإلهاء نفسك حتى يمر هذا الشعور، ويمكنك محاولة إنشاء قائمة تشغيل من الأغاني أو مضغ العلكة أو ارتشاف المياه .

3- بعد 12 ساعة من التوقف عن التدخين

في منتصف يومك الأول، عاد مستوى أول أكسيد الكربون إلى طبيعته، وسوف يشكرك قلبك على ذلك، الآن ليس من الضروري أن يضخ قلبك بقوة في محاولة للحصول على كمية كافية من الأكسجين لجسمك .

4- بعد 24 ساعات من التوقف عن التدخين

إذا كنت تدخن علبة في اليوم، فمن المحتمل أن تكون نسبة الاصابة بنوبة قلبية مرتين أكثر من غير المدخنين الاخرين، ولكن إذا استطعت مرور يوم كامل بدون سيجارة، فأنت خفضت من فرصة الاصابة بنوبة قلبية .

5- بعد 48 ساعات من التوقف عن التدخين

عند مرور يومان وعند هذه النقطة تحديدا، تصبح حواس الذوق والرائحة أكثر حدة مع بدء النهايات العصبية للشفاء، يكون جسمك مشغول أيضا بالكثير من التنظيف، وتطلق رئتيك المخاط المتبقي من السجائر، ويكون ليس لديك المزيد من النيكوتين في جسمك، وهذا أيضا من اصعب الوقت الذي تظهر فيه أعراض الانسحاب .

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وقد تشعر بالقلق أو الدوار أو الجوع أو التعب، وقد تصاب بالصداع أو تشعر بالملل أو الاكتئاب وهذا أمر طبيعي، ولكنه أيضا يجعل الحفاظ على الاقلاع عن التدخين نهائي أمرا أكثر صعوبة، يجب أن تلتزم بخطتك، واذهب إلى مشاهدة فيلم أو متجر أو مكان لا يمكنك التدخين فيه، استند إلى من يدعمك سواء أكان صديقا أو عائلة أو تطبيقا على الهاتف، أو مكالمة مجانية مع خدمة عملاء للإقلاع عن التدخين، مثل خط الإقلاع من المعهد الوطني للسرطان، وإذا كنت تعاني من الربو فقد تزداد الأعراض سوءا في هذا الوقت، وقد يكون هذا مربكا، ولكنه جزء من العملية ولن يدوم طويلا .

6- بعد 3 أيام من التوقف عن التدخين

بحلول نهاية اليوم الثالث يمكنك التنفس بسهولة والحصول على المزيد من الطاقة، وهنا تبدأ رئتيك في التعافي وستستمر في التحسن .

7- من اسبوعين إلى 3 أشهر من التوقف عن التدخين

خلال هذا الوقت تقوم بخطوات ضخمة، ويمكنك فعل المزيد لأن رئتيك أقوى وأوضح، وقد تحسن تدفق الدم لديك، ويمكنك ممارسة الرياضة دون أن تتعب، أو تقلق من خطر الإصابة بنوبة قلبية، وتكون تمكنت أيضا من الوصول إلى الجزء الأصعب من الانسحاب، ومع ذلك ستظل على الأرجح تشعر بالرغبة الشديدة في التدخين، فكل شخص لديه دوافع مختلفة لرغبة في التدخين، ولا يمكنك إيقافها جميعا ولكن يمكنك الالتزام بخطتك، وطلب المساعدة إذا كنت في حاجة إليها، فقط فكر في الأموال التي توفرها أو جرب 10 أنفاس عميقة لطيفة وبطيئة .

8- من 3 إلى 9 اشهر من التوقف عن التدخين

في هذه المرحلة يمكنك التقاط أنفاس أكثر عمقا ووضوحا، وهذا يساعدك على الحصول على عدد قليل من نزلات البرد والأمراض الأخرى، وسيكون لديك أيضا المزيد من الطاقة .

9- بعد سنة من التوقف عن التدخين

في نهاية السنة الأولى تكون عالجت نفسك وعالجت جسدك، ووصلت إلى مرحلة أساسية، وخطر الإصابة بأمراض القلب هو الآن نصف ما كان عليه قبل عام .

10- بعد 5 سنوات من التوقف عن التدخين

فرصك في الإصابة بسكتة دماغية وسرطان عنق الرحم هي الآن نفسها عند غير المدخن، ومقارنة بالوقت الذي توقفت فيه عن التدخين لأول مرة فأنت كنت أكثر عرضة للإصابة بسرطان الفم أو الحلق أو المريء أو المثانة .

11- بعد 10 سنوات من التوقف عن التدخين

مقارنة مع شخص ما زال يدخن أنت الآن من المرجح كنت ميت بسبب سرطان الرئة، والان تحصل على فرص ضئيلة جدا بالإصابة بسرطان الحنجرة والبنكرياس، وتكون فرص الإصابة بمرض القلب هي نفسها كما لو لم تدخن أبدا، وقد حققت لجسدك الكثير من الانتعاش والشفاء والراحة .