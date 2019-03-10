10 نصائح لعلاج فقدان الشهية .. أبرزها تناول المكسّرات وممارسة الرياضة

تتراكم أسباب عدة تؤدي إلى فقدان شهية الأكل، ومنها الضغط النفسي والاكتئاب، مرض السكري، حساسية القمح أو الربو عند الأطفال، إضافة إلى الفشل الكلوي والتهاب القولون.

في هذا السياق قالت الدكتورة منال شرف الدين، استشاري التغذية العلاجية في القاهرة لـ"العين الإخبارية" إن فقدان الشهية من الأمور التي يجب ألاّ يتهاون معها الشخص، فعدم علاجها يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل فقدان الوزن والشعور بالتوعك المستمر، وسرعة ضربات القلب وارتفاع حرارة الجسم وغيرها.

وأضافت أن الشخص المصاب بفقدان الشهية دائم المعاناة من الدوخة والإغماء، كما أنه عرضة لسقوط الشعر وهشاشة العظام والإمساك وارتفاع إنزيمات الكبد، ولذلك يجب استشارة طبيب بغية تشخيص الأسباب وعلاجها.

وحدّدت الدكتورة منال شرف الدين وسائل فاعلة تساعد في علاج فقدان الشهية وأبرزها:

1- تناول وجبات صغيرة خلال اليوم حتى يسهل على المعدة استيعابها.

2-أكل الوجبات الغنية بالسعرات الصحية مثل المكسرات والحليب والفواكه المجفّفة، لتعويض الجسم عن الوزن المفقود.

3-تناول الأطعمة غنية بالبروتين كالبيض والأسماك واللحوم الحمراء لبناء الكتلة العضلية، فضلا عن مشروبات البروتين السائلة.

4-تعاطي الأدوية فاتحة الشهية.

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5-ممارسة الأنشطة الرياضية باعتبارها تساعد على تحسّن الشهية.

6-الحرص على أكل الطعام بصحبة العائلة أو الأصدقاء بغية تحفيز الشهية.

7- عدم شرب الماء قبل الطعام حتى لا تمتلئ المعدة.

8- السير والمشي في الهواء الطلق، إذ يثير الشعور بالجوع.

9-الإقبال على الأطعمة التي تحفّز الشهية مثل الثوم والبصل والكرفس، إلى جانب الزعتر والتمر والترمس.

10-شرب مشروبات الحلبة والينسون التي تعين بدورها على تحفيز الشهية.