القاهرة ـ شيماء مكاوي
كشفت الدكتورة سارة خطاب استشاري الفم وتجميل الاسنان في حديث خاص ل" لايف ستايل" عن الفرق بين ابتسامه هوليود (veneers ) و تبييض الاسنان بالليزر.
وقالت: في السنوات الأخيرة حدث تطور كبير في طرق تجميل الأسنان، وأصبح من السهل التغلب على كافة المشكلات التي تجعل شكل الأسنان غير لائق.
و جمال الأسنان يمنح الإنسان ثقة بنفسه فهو سر الابتسامة الجذابة، لذا إذا كنت تعاني من أي مشكلة في أسنانك فلا تتردد في إصلاح هذا العيب.
اقرأ أيضا:
وتابعت: ابتسامه هوليوود فهي اصبحت من اكثر المصطلحات الشائعه في الاونه الاخيره
فهي عباره عن قشور رقيقه جدا يتم تصنيعا خصيصا لتقوم بدور فعال لعلاج الفراغات ، تصبغات و اعوجاج الاسنان يتم لصقها بعد تحضير سطح الاسنان بشكل بسيط جدا بدون الم و تبلغ سمكها 2.0mm و بعدها تقدر تحصل على ابتسامه ناصعه البياض بمظهر طبيعي
اما تبييض الاسنان بالليزر يكون من خلال وضع ماده على الاسنان و توجيه اشعه خاصه من الليزر عليها لازاله التصبغات الداخليه و الخارجيه الموجوده بها لتفتيح لون السنّة وليس تبيضها، كما هو شائع.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا
- باسم سمير يكشف طرق علاج الأسنان المفقودة وتعددها
- باسم سمير يؤكد ضرورة التوعية المجتمعية بصحة الفم والأسنان
كانت هذه تفاصيل خبر سارة خطاب توضح الاختلاف بين "ابتسامة هوليوود" و "تبييض الأسنان بالليزر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.