سارة خطاب توضح الاختلاف بين "ابتسامة هوليوود" و "تبييض الأسنان بالليزر"

كشفت الدكتورة سارة خطاب استشاري الفم وتجميل الاسنان في حديث خاص ل" لايف ستايل" عن الفرق بين ابتسامه هوليود (veneers ) و تبييض الاسنان بالليزر.

وقالت: في السنوات الأخيرة حدث تطور كبير في طرق تجميل الأسنان، وأصبح من السهل التغلب على كافة المشكلات التي تجعل شكل الأسنان غير لائق.

و جمال الأسنان يمنح الإنسان ثقة بنفسه فهو سر الابتسامة الجذابة، لذا إذا كنت تعاني من أي مشكلة في أسنانك فلا تتردد في إصلاح هذا العيب.

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وتابعت: ابتسامه هوليوود فهي اصبحت من اكثر المصطلحات الشائعه في الاونه الاخيره

فهي عباره عن قشور رقيقه جدا يتم تصنيعا خصيصا لتقوم بدور فعال لعلاج الفراغات ، تصبغات و اعوجاج الاسنان يتم لصقها بعد تحضير سطح الاسنان بشكل بسيط جدا بدون الم و تبلغ سمكها 2.0mm و بعدها تقدر تحصل على ابتسامه ناصعه البياض بمظهر طبيعي

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اما تبييض الاسنان بالليزر يكون من خلال وضع ماده على الاسنان و توجيه اشعه خاصه من الليزر عليها لازاله التصبغات الداخليه و الخارجيه الموجوده بها لتفتيح لون السنّة وليس تبيضها، كما هو شائع.

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