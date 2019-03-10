شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن ارتفاع الكولسترول فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلعب الكولسترول دوراً حيوياً في جسمك، إلا أن الكثير من الكولسترول السيئ يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، من خلال مجموعة من الأسئلة نتعرف على ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم وأسبابه وعلاجه وفقا لما ذكرة موقع net doctor.





س :ما هو الكولسترول؟الكولسترول هو مادة دهنية يتم إنتاجها في الجسم عن طريق الكبد، ولكن يوجد أيضا في بعض الأطعمة، بما في ذلك البيض والجبن والمحار واللحوم الدهنية.

وهناك شكلان رئيسيان من الكولسترول هما:

-البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكولسترول السيئ

- البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) أو الكولسترول الجيد.

ويلعب الكولسترول الجيد دوراً حيوياً في كل خلية من جسدك، في حين أن الكثير من الكولسترول السيئ في الدم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. س:ما هى أسباب ارتفاع نسبة الكولسترول؟ يمكن أن تكون نسبة الكولسترول في الدم غير صحية وراثيا إذا كان أحد أفراد عائلته لديه نفس الامر، ومع ذلك ، يمكن أن يكون سببه سوء التغذية وخيارات نمط الحياة، بما في ذلك تناول الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة ، والتدخين وعدم ممارسة الرياضة.

يمكن أن يؤثر عمرك وتاريخك الطبي وحتى جنسك أيضًا على مدى احتمالية الإصابة بارتفاع مستوى الكولسترول.

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س:ما هي أعراض ارتفاع نسبة الكولسترول؟

يمكنك الحصول على نسبة عالية من الكولسترول دون أي أعراض على الإطلاق. ومع ذلك ، تتضمن الأعراض المرتبطة بها:

ألم في الصدر

الشعور باختناق

نوبة قلبية

السكتة الدماغية

ألم أثناء المشي - بسبب انسداد الشرايين غير القادرة على إرسال الدم إلى الساقين.

س: ما علاج ارتفاع نسبة الكولسترولإذا تم تشخيص إصابتك بالكولسترول المرتفع، سننصح عادة بإجراء تغييرات على نظامك الغذائي وممارسة الرياضة.

إذا لم ينخفض مستوى الكولسترول لديك بعد بضعة أشهر، أو إذا كان مرتفعًا جدًا عند إجراء فحص دمك الأولي ، فقد يُنصح بتناول أدوية خفض الكولسترول.