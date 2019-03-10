شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين الشهيق والزفير تخلصك من الضغط النفسى والتوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضغوطات الحياة من الأشياء التي اعتاد البعض عليها، والآخرون لم يستطيعوا المرور منها أو الانتصار عليها، وتسببت في إصابتهم بأمراض عدة، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل الطرق التي تساعد في التخلص من ضغوط الحياة، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " bestlifeonline".

أشار التقرير، إلي أن ضغوط الحياة والشعور بالتوتر والقلق من الأمور الحياتية الطبيعية، فعليك الحفاظ علي توازنك النفسي، تجنبا للإصابة بالأمراض الناتجة عن ذلك وأشهرها الجلطات أو الذبحة الصدرية.

وقدم التقرير، بعض النصائح التي تساهم في التخلص من ضغوطات الحياة، ومنها:

-شهيق وزفير..أخذ النفس بشكل جيد يتسبب في التخلص من الشعور السلبي المسيطر عليك، ولذا عليك تجنب ذلك بشتي الطرق عن طريق أخذ النفس بعمق وإخراجه.

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شهيق وزفير

-امشي..المشي له العديد من الفوائد، وأهمها الحصول علي حالة نفسية جيدة، ولذا عليك المشي عند الشعور بالضغوط النفسية الكثيرة، ولذا يمكنك التحرك دقائق قليلة، ولكنها تساهم في راحتك النفسية.

-حدد اللي ضغطك.. فالتركيز علي الأشياء السلبية التي تشعرك بالضغوط والقلق من الحيل الجيدة التي تحد من هذا الشعور السلبي، ولذا عليك تجنب ذلك عن طريق التركيز الجيد في أمر واحد.



المشى

-حدد هدفك..تحديد الأهداف من الأشياء الهامة لك ولصحتك، ولذا عليك تحديد قائمة المهام التي ترغب في الوصول لها، فهذا الأمر يسهل عليك التخلص من المشاعر السلبية المختلفة.

-ابعد عن السلبيين وخليك في الإيجابيين.. الجلوس مع أشخاص لديهم نظرة دائمة السوء، والنظرة السلبية من الأشياء التي تسبب لك الإحباط، ولذا عليك تجنب ذلك بالجلوس مع أشخاص ايجابيين، ولديهم طموح وهدف في الحياة.