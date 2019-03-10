تعرّفي على فوائد "الكوكتيل".. وهذه طريقة تحضيره في منزلكِ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحتوي عصير الكوكتيل على كمية متوازنة من عصائر الفواكه المختلفة ذات القيمة الغذائية العالية، حيث تحتوي الفواكه على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا والأنسجة.

والكوكتيل المثالي يحتوي على مزيج من العنب والتفاح والتوت والفراولة والكرز، حيثُ إن هذه الفواكه تحتوي على فيتامين "ج" الذي يعزز جهاز المناعة، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة.

وحول فوائد "الكوكتيل" الفواكه الطازجة، وطرق إعداده تتحدث خبيرة التغذية العلاجية ولاء أبو عيسى، بالقول "إنّ الكوكتيل يتمتّع بقيمة غذائية عالية؛ حيث يغذّي الجسم بنسبةٍ عالية من المعادن والفيتامينات والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة اللازمة للإنسان والتي تساعده على دعم جهازه المناعي، وتعالج الضعف العام، وتنعش حيويّة الجسم وتحسن أداءه بشكل أفضل. وطريقة إعداد الكوكتيل سهلة وبسيطة، لكنها تختلف من شخصٍ لآخر حسب أنواع الفاكهة المستخدمة وطريقة تقديمها، وفيما يلي إحدى طرق تحضير عصير الكوكتيل الطازج".

أما طريقة إعداد عصير "الكوكتيل"، فهي كوب واحد من الحليب الطازج أو الباودر، وملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض الناعم أو عسل النحل الطبيعي، وربع كوب من الكريمة السائلة "الجاهزة"، وملعقة كبيرة من المكسّرات المجروشة " لوز، وبندق، وفستق حلبي، وكاجو، وصنوبر"، حسب الرغبة، بالإضافة إلى كوب من مكعبات الثلج، وثلاث حبات من الفراولة الطازجة، وحبة واحدة كبيرة من الموز، وحبة مانجو واحدة وكبيرة أيضا.

وفيما يتعلق بالطريقة فهي "نضع حبات الفراولة المغسولة والمقطعة في الخلاط، ونضيف فوقها القليل من العسل مع مكعبات من الثلج، ونشغّل الخلاط على سرعة متوسطة لدقيقة حتى يصبح لدينا عصير فراولة ناعم ومتجانس، ثم نقوم بسكب الناتج في أكواب التقديم".

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بعد ذلك "نقشّر الموزة ونقطعها إلى شرائح دائرية، ثمّ نضعها في الخلاط ونضيف فوقها كوباً من الحليب مع مكعّبات من الثلج والقليل من العسل، ثم نشغل الخلاط على سرعة معتدلة حتى تتداخل جميع المكونات، ويصبح لدينا عصير موز بالحليب، ثمّ نسكبه بهدوء فوق عصير الفراولة داخل أكواب التقديم، ونقشر حبة المانجو بعد غسلها ثم نقطّعها إلى مكعبات صغيرة ونضعها في الخلاط مع مكعبات الثلج ونسبة بسيطة من العسل حتى تمتزج تماماً، ثم نسكبها أيضاً برفق فوق عصير الموز بالحليب حتى لا تتداخل الطبقات بعضها ببعض".

وأخيرا "نزيّن الأكواب بتشكيل الكريمة البيضاء على سطح الكوكتيل، ثم نرشّ المكسّرات على الوجه لتعطي مذاقاً وشكلاً إضافياً للكوكتيل، ولا مانع من وضع بعض الخطوط المتقاطعة من العسل على سطح الكوكتيل أيضاً، ثم نقدّمها للضيوف".