دلع جسمك بعصير الموز.. يعزز صحة الكلى وينظم الضغط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الموز من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة جسم الإنسان، ونجد أن الكثير من الأشخاص يعشقونه كبار وصغار، وخلال دلع جسمك سنتعرف علي الفوائد الصحية لتناول عصير الموز، وذلك وفقا لموقع "healthline".
فوائد عصير الموز
فوائد عصير الموز:
-تناول عصير الموز يعمل علي الحد من الإصابة بالعسر الهضمي، وذلك يرجع لاحتوائه علي نسبة عالية من الألياف التي تحسن صحة الأمعاء والمعدة ومشاكل الجهاز الهضمي، كما أنه يحد من الإصابة بالإمساك.
-تناول عصير الموز يحافظ علي صحة المخ ويعمل علي تنشيطها والحد من الإصابة بالزهايمر، ويعمل علي تجديد خلايا المخ بشكل كبير ويزيد من التركيز.
-عكس الشائع فتناول عصير الموز يساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، لأنه يحد من الشعور بالجوع، وأيضا يعمل علي الشعور بالشبع لفترات طويلة، ولذا لا تتردد في تناول عصير الموز إذا كنت ترغب في الحصول علي وزن مثالي.
دلع جسمك بعصير الموز
-لمرضي الضغط تناولك لعصير الموز يساهم بشكل كبير في الحفاظ والحد من ارتفاعه ولذا تناوله دائما لتنظيم نسبته في الدم.
-هل تعلم أن عصير الموز يعمل علي شعورك بالسعادة، نعم هذا ما يجب عليك أن تعرفه، وعليك تناول هذا المشروب يوميا في الصباح لاستقبال يومك بشكل جيد وسعيد.
-يحد من الإصابة بالأمراض المزمنة، كالسكر والضغط وارتفاع نسبة الكولسترول، ولذا تناوله دون تردد.
-يحافظ علي نسبة الأملاح في الجسم ويجعلها متوزانه، وهذا يساهم بشكل كبير في تعزيز صحة الكلي.
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