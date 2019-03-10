شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حاجات تدمر صحة أسنانك ابعد عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك الكثير من الأشياء التى نقوم بها فى عاداتنا اليومية وتؤثر على صحة الأسنان حتى يمكن أن تدمرها وتسبب فقد الأسنان دون أن تدرى، فى هذا التقرير نتعرف على أهم الأشياء التى يمكن أن تدمر صحة أسنانك ويجب أن تبتعد عنها.



غسل الاسنان بعنف

7 حاجات تدمر صحة أسنانك ابعد عنهاغسل الأسنان بالفرشاة بقوة

ذكر موقع "Every day Health" إن تنظيف أسنانك بانتظام هو جزء من نظافة الفم الجيدة، ولكن إذا قمت بتنظيفها بقوة وعنف، يمكن أن تسبب ضررًا أكبر من النفع، لأنها تؤدى لتآكل المينا وتهيج اللثة، وتجعل أسنانك أكثر حساسية للبرد، ويمكن أن تسبب تسوس الأسنان أيضاَ.

ولتجنب هذه المشاكل، يوصي باستخدام فرشاة الأسنان الناعمة، مما يعني أن الشعيرات ثابتة بما فيه الكفاية لإزالة البلاك، ولكنها ناعمة كي لا تسبب ضررًا للأسنان.



الجز على الاسنان

الجز على الأسنان

بالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تكرار طحن الأسنان أو الجز عليها، وهذا يسبب الضغط على أسنانك ويمكن أن يسبب كسور في أسنانك وهو ما يضر بعمل الأسنان أيضاً.



اسنانك ليست اداة

أسنانك ليست أداة

كثير من الناس يستخدمون أسنانهم لفتح الأكياس أو قطع شىء بدلا من استخدام المقص أو السكين، وهذا الأمر قد يتسبب فى كسر الأسنان وتلف عملها، لأن الأسنان هدفها الأساسى هو القيام بثلاثة أشياء: مضغ الطعام، التحدث بشكل صحيح، ولتبدو بشكل أفضل عندما نبتسم.



قضم الاظافر

قضم الأظافر

إن قضم أظافرك لا يضر فقط بمظهر يديك - بل يمكن أن يضر أسنانك، حيث يمكن أن يتسبب قضم أظافرك بانتظام فى خروج الأسنان من مكانها، كما قد يتسبب في كسر الأسنان أو تآكل المينا.



اعواد الاسنان

استخدام أعواد الأسنان بشكل خاطئ

عندما تستخدم أعواد الأسنان بشكل صحيح، يمكن أن تساعد على الحفاظ على أسنانك نظيفة، ولكن إذا استخدمتها بشكل خاطئ فهى تؤذي أنسجة اللثة، لذلك يجب الحرص على عدم العدوانية عند استخدام أعواد الأسنان.



المشروبات الغازية

شرب المياه الغازية

المشروبات الغازية قد تكون سيئة للأسنان ، لأنها تميل إلى أن تكون حمضية للغاية، لأن حموضة الصودا تعمل على تآكل المينا وانحسار اللثة وتزيد أثار الصودا على الأسنان سوءًا إذا كنت تتناولها ببطء على مدى فترة زمنية طويلة.



مص الاصبع الابهام

مص الأصبع الإبهام

الأطفال الذين يستمرون فى مص أصابعهم بعد أن تبدأ أسنانهم الدائمة فى الظهور أى بعد سن السادسة، تحدث لهم تغييرات دائمة تؤثرعلى بنية السن والفك، وهو ما يؤدى لاعوجاج الأسنان وعدم المحاذاة، ومشاكل أخرى مثل: صعوبة المضغ ومشاكل التنفس.

مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان .. حاصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا

وللمهتمين بالبحث عن مراكز متميزة لعمليات تجميل وزراعة الأسنان ، يعد مركز شاينى وايت واحدا من أفضل المراكز الطبية المتخصصة فى طب الأسنان بمصر والشرق الأوسط ، ولديه 4 فروع وتضم 33 عيادة أسنان متخصصة بها أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة فى مجال العناية بالاسنان والسياحة العلاجيه ، وحصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا ويديره الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس.

Advertisements

باقة من أهم الأطباء المتخصصين فى الأسنان من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه

يضم المركز باقة من الأطباء المتميزين من الحاصلين على دراجات الماجستير والدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ، ويتميز بحالات إعادة تأهيل الفم بالكامل، وخاصة زراعة (اول ان فور) بالزرعة الألمانية ميدينتكا حصريا والمصنفة رقم ١ على العالم لآخر3 سنوات، بنسبة نجاح تفوق 97% .

اكشف اون لاين .. خدمة جديدة من مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان

وأعلن مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان مؤخرا خدمة الكشف أون لاين فى شراكة مع دكتور الخليج 365، وهى خدمة تيسر على قطاع كبير من المواطنين الوقت والمجهود، وتتم عملية الكشف أون لاين عبر ارسال المواطنين الصور الخاصة بحالتهم الطبيبة وعن طريقها يتمكن الأطباء المتخصصين من الكشف الأولى والوقوف على التشخيص المبدئى ومن ثم تحديد مسارات العلاج المحتملة واسعار التكلفة المتوقعة .

للتواصل مع الدكتور شادى على حسين بالكشف أو الاستشارة أو الحجز

مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان .. حاصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا

وللمهتمين بالبحث عن مراكز متميزة لعمليات تجميل وزراعة الأسنان ، يعد مركز شاينى وايت واحد من افضل المراكز الطبية المتخصصة فى طب الأسنان بمصر والشرق الأوسط ، ولديه 4 فروع وتضم 33 عيادة أسنان متخصصة بها أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة فى مجال العناية بالاسنان والسياحة العلاجيه ، وحصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا ويديره الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس