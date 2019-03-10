انت الان تتابع موضوع فوائد البابريكا للتخسيس والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

تعد البابريكا من أكثر التوابل الشعبية المستخدمة في المطابخ نظرا لنكتها ولونها المييزين ، وهي مصنوعة من تأريض الفلفل الحار والفليفلة الحلوة وأنواع الفلفل المجفف الأخرى ، نشأت هذه التوابل من جزر الهند الغربية وأمريكا الجنوبية ويتم تصنيعها بشكل رئيسي في المجر وإسبانيا وأمريكا الجنوبية وكاليفورنيا. يمكن أن يختلف لون التوابل من الأحمر الداكن إلى الأحمر البرتقالي ، ويتم رشه عادة على أطباق مثل الجولاش والبيتزا والبطاطس المقلية ، إلخ. وهو أيضًا التوابل الوطنية للمجر. يستخدم البابريكا في المقام الأول لتنكيه ولون الأرز والشوربات وفي إعداد النقانق. كما أنه يعمل كمحفز لأنه يحارب الإكتئاب والخمول والتعب مع العديد من الفوائد الصحية الأخرى .

يقول الدكتور أنشول جاي ، وهو اختصاصي التغذية ومقره دلهي “تساعد البابريكا في إنقاص الوزن لأنها تجمع بين العناصر التي تعزز عملية الهضم والتمثيل الغذائي الأفضل. فالبابريكا تزيد من درجة حرارة الجسم وتخلق تأثيرًا حراريًا”.

فوائد البابريكا المتنوعة

1- علاج الجروح

بما أنها تحتوي على نسبة جيدة من فيتامين E ، فالبابريكا تساعد الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء. كما أنها تساعد في التئام الجروح السريعة. على سبيل المثال ، إذا قمت بجرح نفسك ، رش بعض المسحوق على المنطقة المصابة واضغط برفق باستخدام قطعة قماش نظيفة لبضع ثوان.

2- علاج مشاكل الجلد

البابريكا غنية بالخصائص المضادة للجراثيم ، التي تجعلها فعالة ضد أي مشكلة جلدية مرتبطة بالعدوى البكتيرية ، بما في ذلك حب الشباب ، لكن يجب التأكد من عدم الإفراط ، لأنها يمكن أن تؤدي إلى الحرارة المفرطة أيضا .

3- تعزز الهضم الصحي

صدقوا أو لا تصدقوا ، لكن الفلفل الأحمر قد يعزز أيضا الهضم الصحي عن طريق زيادة اللعاب وأحماض المعدة ، مما يساعد على تحطيم الطعام وجعل المواد الغذائية متاحة للطاقة. مرة أخرى ، لا تكون مغامرًا كثيرًا وتضيف الكثير منها إلى وجبات الطعام الخاصة بك ، تأكد من الحفاظ على الاعتدال.

4- تحمي من تساقط الشعر

يمكن للبابريكا أيضا أن تفعل المعجزات لصحة شعرك. يساعد الحديد الموجود في البابريكا في نقل الأكسجين إلى بصيلات الشعر ، مما يشجع نمو الشعر عن طريق تحسين الدورة الدموية إلى فروة الرأس.

5- تساعد في الحفاظ على صبغة الشعر

فيتامين ب 6 الذي يوجد في الفلفل الحلو يساعد في إنتاج الميلانين ، وهو صبغة تعطي لونًا للشعر. يعطي مسحوق الفلفل الحلو الحلو مع مزيج من الحناء صبغة حمراء على الشعر. ولكن عليك أولاً اختبار كمية صغيرة على معصمك قبل استخدامها على رأسك بالكامل.

Advertisements

6- تحفز على النوم

يساعد فيتامين ب في الفلفل الحلو في إنتاج هرمون النوم يسمى الميلاتونين الذي يساعد في الحفاظ على دورة النوم العادية. كما أنه يحفز مستويات السيروتونين والنوربينيفرين في الجسم ، والتي تمكنك من البقاء سعيد وخالي من التوتر.

7- تقلل مخاطر النوبات القلبية

يوفر فيتامين C في البابريكا حماية ضد الأمراض القلبية الوعائية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية الخ. وبما أنه يحتوي على الحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم ، فهو يساعد في تنقية الدم والحفاظ عليه بصحة جيدة.

8- لديه خصائص مضادة للالتهابات

الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية والأمراض الالتهابية يستفيدون بشكل رئيسي من خصائص مضادة للالتهابات الموجودة في الفلفل الحلو. حيث يساعد في الحد من التورم الناجم عن التهاب المفاصل ، حب الشباب ، آلام المفاصل الخ .

فوائد البابريكا للتخسيس

إن فقدان الوزن يمكن أن يكون مشكلة خطيرة مع الرجال والنساء الذين ينتمون إلى فئات عمرية مختلفة في الوقت الحاضر. في عدد كبير من البلدان المتقدمة ، يزداد عدد الأشخاص البدناء على الرغم من الجهود المثلى التي تبذلها السلطات الصحية للحد من الخطر الصحي. في حين أن هناك وفرة من الطرق التقليدية لتخفيض الوزن ، قد لا تكون مناسبة لكل امرأة سمينة أو رجل. ليس من غير المألوف أن نرى الكثير من النساء والرجال السمان لا يحصلون على الوقت الكافي لكي يصلوا إلى صالات الألعاب الرياضية بسبب حياتهم المهنية المحمومة. وبصرف النظر عن ذلك ، لا تسمح التعقيدات الصحية لغالبية الأشخاص الذين يتناولون الدهون باللجوء إلى الوجبات الغذائية والتمارين في العديد من الحالات.

ومع ذلك ، فقد أشار الأطباء وخبراء الصحة لفترات طويلة من فوائد إجراء تغييرات في النظام الغذائي الحالي للمساعدة في عملية فقدان الوزن. من خلال تضمين النوع المناسب من الأطعمة ، تمكن تحسين مستوى الأيض في الجسم. هذا بدوره يمكن أن يساعد ولكن المزيد من السعرات الحرارية والتخلص من الوزن الزائد على مدى فترة من الزمن. في الواقع ، يعتمد الكثير على طريقة طهي الأطعمة . هناك فوائد واضحة لاستخدام التوابل الحارة لطهي الأطعمة منخفضة الدهون والصحية. هناك العديد من هذه التوابل ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول طريقة استخدامها لجعل أطباق فقدان الوزن مثالية عبر الإنترنت في الوقت الحاضر.

يمكنك استخدام البابريكا لصنع بعض الأطباق اللذيذة والمنخفضة الدهون التي يمكن أن تساعدك على فقدان الوزن بطريقة متسقة. وهو أساسا توابل حارة مصنوعة من الفلفل المطحون. يتم استخدامها في الغالب في صنع الأطباق الشعبية . في حين أنه سيساعدك في إنقاص الوزن ، سوف تحصل أيضًا على العديد من الفوائد الصحية من خلال تضمينه في أطباقك. هناك أنواع مختلفة من الفلفل الحلو التي يمكنك العثور عليها في السوق ، من حار إلى معتدل للغاية. يجب عليك استخدام الشكل الذي يمكنك التعامل معه. بعض أنواع الفلفل الحلو يمكن أن تنتج طعم حار يمكن أن يتجاوز مستوى التسامح لبعض الناس.

يمكن استخدام التوابل منخفضة الدسم والحرارة مثل البابريكا كطريقة مناسبة لزيادة خطة فقدان الوزن. ومع ذلك ، يجب أن لا تعتمد فقط على أي طعام أو توابل لفقدان الوزن باستمرار. يشعر الأطباء أن الشخص المصاب بالسمنة يجب أن يختار برامج فقدان الوزن الذي أثبتت كفاءته للتخلص من الطبقات الدهنية القبيحة لفترات طويلة. اعتمادا على الظروف الصحية والعمر .