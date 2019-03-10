7 علامات على يديكِ تّنذر بوجود مشاكل صحية.. تعرّفي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ربما تعرفين أن اليدين هما أول عضو في الجسم تظهر عليه علامات الشيخوخة، لكن هذه العلامات يمكن أيضا أن تشير إلى بعض المشاكل الصحية في أعضاء أخرى من الجسم؛ ما يستدعي منك أخذها على محمل الجد ومراجعة الطبيب.

أما الأعراض التي تظهر على اليدين وتستدعي الانتباه لها، فهي:

احمرار في راحة اليد

يمكن أن يشير الاحمرار في راحة اليد إلى مشاكل في الكبد، خاصة إذا كان عمرك يزيد على 50 عاما.

ويكون الاحمرار عادة على الحافة الخارجية للكف، وهو يشير إلى تغير في التوازن الهرموني الذي يسبب توسع الأوعية الدموية.

كما يمكن أن يكون السبب هو التهاب المفاصل الروماتويدي، فإذا لاحظت احمرارا في راحة يديك عليك بمراجعة الطبيب واتباع نظام غذائي صحي.

التعرق في راحة اليد

يمكن أن يكون التعرق في راحة اليد ناتجا عن الإجهاد أو فرط نشاط الغدة الدرقية، وهنا يمكنك تجربة مضادات التعرق القوية والتعلّم على التحكم في مستويات الإجهاد لديك من خلال ممارسة التأمل وتعلم تقنيات التنفس، وإذا لم يفدك ذلك راجعي طبيبك.

فقدان الحساسية والوخز

أحيانا تستيقظين وقد شعرت بأنك فقدت الإحساس في أجزاء معينة من الجسم، وعندما تتحركين تشعرين بالوخز، ويحدث هذا عادة بسبب الضغط على العصب الحسي لفترة طويلة أثناء النوم وعادة ما يحتاج العصب لبعض الوقت للعودة إلى العمل.

لكن يمكن أن تكون هذه الأعراض علامة على وجود مشكلة أكثر خطورة، بما في ذلك مرض في الغضاريف أو فقر الدم أو مرض السكري، فإذا كنت تعانين من فقدان الحساسية كثيرا استشيري الطبيب.

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الجفاف

يحدث جفاف الجلد بسبب نقص الأستروجين الذي يصاحب انقطاع الطمث، ولتجنب ذلك تناولي كمية كافية من الماء واستخدمي كريمات ترطيب اليدين، وأضيفي الأسماك الدهنية والبذور والمكسرات إلى نظامك الغذائي؛ وهو ما سيساعد في السيطرة على انخفاض هرمون الأستروجين.

الأظافر الضعيفة

تشير الأظافر الضعيفة أو المتشققة إلى نقص الزنك، وهو هام؛ لأنه يعزز التئام الجروح ويساعد الخلايا على الانقسام ويقوي جهاز المناعة.

وهنا، تناولي الأطعمة الغنية بالزنك مثل الشوفان والمكسرات واللحوم، كما يوصي الأطباء بتناول الزنك كمكمل إذا كان مستواه منخفضا جدا في جسمك.

ارتعاش اليدين

الارتعاش يمكن أن يكون علامة على مشكلة صحية خطيرة، مثل مرض باركنسون، فمن الضروري أن تتجنبي تناول القهوة؛ لأنها يمكن أن تسبب ارتعاش اليدين، كما أن القلق والضغط الشديد قد يكونان من العوامل التي تساهم في ارتعاش اليدين.

تورم أطراف الأصابع

إذا بدت أطراف أصابعك منتفخة مثل عصا الطبل، فهذا يدل على وجود نقص في الأكسجين في جسمك، كما يمكن أن يكون أيضا من أعراض مرض أكثر خطورة مثل سرطان الرئة أو أمراض القلب، وهنا تأكدي من الحصول على مشورة طبيب مختص إذا كنت تعانين من ذلك.