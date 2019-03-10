وزيرة ألمانية تجمع القمامة لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي

برلين ـ لايف ستايل
شاركت فرانزيسكا جيفي وزيرة الدولة لشؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب في ألمانيا، لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الجمعة، في أعمال جمع القمامة مع عمال البلدية.
وركبت الوزيرة إحدى الشاحنات المخصصة لجمع القمامة من المنازل ليفاجأ المواطنون بأن الوزيرة هي من تقوم بذلك.
ويحتفل العالم في 8 مارس/ آذار من كل عام بيوم المرأة العالمي والذي يحاكي الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة، حيث تمنح العديد من الدول في هذا اليوم إجازة تيمنا وتكريما للمرأة العاملة.
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