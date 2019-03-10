شكرا لقرائتكم خبر عن لسا شباب وعندك مياه على الرئة.. اعرف السبب وخلى بالك من صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المياه على الرئة من المشاكل الصحية الخطيرة التى يتعرض لها الكثيرون، وهى عبارة عن امتلاء الرئة بالسوائل أو تسمى باحتقان الرئة مما يسبب خطورة على الرئتين، أبرزها ضيق التنفس.

يعتبر قصور القلب من أبرز الأسباب التى تؤدى لمشاكل واختناق ومياه على الرئة، حيث لا يستطيع القلب ضخ الدم بشكل صحيح فى جميع أنحاء الجسم، ولكن يتعرض نسبة كبيرة من الشباب لتراكم المياه على الرئة ولا يعرفون سبب ذلك، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن أبرز أسباب الإصابة بالمياه على الرئة هى:



مياه الرئة

1:التعرض للنوبة القلبية أو الإصابة بأمراض القلب الأخرى.

2: ارتفاع ضغط الدم المفاجئ.

3:التعرض للالتهاب الرئوى.

4: الفشل الكلوى.

5:تسمم الدم الناتج عن العدوى.

6:قد يكون تلف الرئة وتراكم المياه عليها بسبب استنشاق السموم.

7:التدخين وتعاطى المخدرات.



الرئة

وقد تظهر على المريض بعض العلامات التى تدل على تجمع المياه على الرئة وأبرزها:

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أعراض الإصابة بمياه على الرئة

1: ضيق شديد في التنفس.

2: زيادة الوزن بشكل ملحوظ، وخاصة في الساقين.

3: تورم في الجزء السفلي من الجسم.

4:السعال المستمر.

5: ارتفاع فى درجة الحرارة.

6:الشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

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