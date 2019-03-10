طرق طبيعية تساعد الطفل على النوم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 مارس 2019 02:26 مساءً - يحرص الكثير من الأُسَر -وبالأخص الأمهات- على تحديد وقت معين للنوم والاستيقاظ، وخاصةً بالنسبة للأطفال، طوال أيام الأسبوع وفي أيام العطلات، وهذا الأمر قد يحدث به بعض المشاكل من قِبَل الأطفال، كالتهرُّب وعدم الرغبة في النوم بغرض السهر، أو وجود بعض المشاكل في جهاز التنفس لدى الطفل، مما قد يجعله يعاني طوال الليل من صعوبة في عملية التنفس، وبالتالي يؤدي ذلك لجعل الطفل يفضل البقاء جالسًا لأوقات متأخرة من الليل.

وفي هذا الجانب ذكرت لـ"الخليج 365"، الأخصائية في طب الأسرة، أمل الخاطر، عددًا من الطرق الطبيعية التي تساعد الأم في تنظيم مواعيد نوم طفلها، وهي كالتالي:

1ـ تدريب الطفل على موعد محدد للنوم والاستيقاظ بشكل يومي.

2ـ مراعاة ألَّا يتناول الطفل أطعمة مليئة بالسّكر قبل 30 دقيقة من وقت نومه، لأنها ترفع مستويات السكر في الدم وبالتالي تزيد نسبة الطاقة في جسمه.

3ـ يُفضَّل تناول أطعمة مليئة بالسعرات الحرارية قبل نوم الطفل لسدّ جوعه، لأن ذلك قد يُسبب استيقاظه عدة مرات خلال الليل.

4ـ يُستحسن عدم النظر بتركيز في عينيّ الطفل وقت نومه، لأن ذلك قد يشعره برغبة في السهر.

5ـ عدم إزعاج الطفل أو تشغيل أصوات تلفت انتباهه أثناء النوم.

6ـ المحافظة على هدوء المكان قدر المستطاع.

7ـ التحدث مع الطفل بصوت هادئ ومنخفض قبل نومه.

8-تحديد وقت محدد للعب بالألعاب الإليكتونية وأجهزة الهاتف المحمول .

9- الاستحمام بماء دافيء.

10 –اععطاء الطفل مشروب دافيء من الحليب أو اليانسون وغيره.