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انت الان تتابع موضوع خطوات تنظيف الاسنان بالصور للاطفال والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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يحتاج الأطفال لشخص بالغ في بداية تعلمهم الحفاظ على أسنانهم للمساعدة والتوجيه لتنظيف أسنانهم بشكل صحيح ، وتظل هذه المساعدة والتوجيهات حتى يبلغ الطفل عمر 8 أو 9 سنوات .
يمكن تنظيف الأسنان مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد ، مع فرشاة ناعمة صغيرة الحجم مثالية للأطفال ، ويمكن أن يبدأ التنظيف اليومي المنتظم بمجرد اكتمال الأسنان واتصالها في فم الصغير ، ويمكن تعويد الطفل على تفريش الأسنان مرتين مرة في الصباح ومرة في الليل قبل النوم .
أهم متطلبات وتوجيهات غسل الأسنان للأطفال
عود طفلك ولو لدقيقتين يوميا يعتاد فيهما غسل أسنانه ، وعليك قبل تفريش أسنانك أنت وأطفالك أن تتأكد مما يلي :
الحصول على فرشاة الأسنان الصحيحة ومعجون الأسنان المناسب
الأطفال لا يستخدمون نفس المعجون مثل البالغين ، لذا تأكد من أنهم يستخدمون معجون الأسنان الخاص بهم ، إذا لم تكن متأكدًا ، فاطلب من دكتور الأسنان المشورة بهذا الشأن .
استخدام كمية صغيرة من معجون الأسنان
رطب فرشاة الأسنان الخاصة بصغيرك قليلا ، ثم ضع معجون الأسنان .
مع الأطفال الأقل من 18 شهرًا ، لا تستخدم معجون الأسنان ، ومن 18 شهر إلى 6 سنوات ، استخدم كمية بحجم حبة البازلاء من معجون الأسنان منخفض الفلورايد ، ومن سن 6 سنوات ، استخدم كمية بحجم حبة البازلاء من معجون الأسنان القياسي بالفلورايد ، مع استخدام فرشاة أسنان صغيرة للأطفال الصغار .
اجعله يرى ماتفعله
اجلس أو قف خلف طفلك في مكان مضاء بألوان زاهية ، وبشكل مثالي أمام المرآة ، هذا يتيح لطفلك معرفة ما تفعله .
ابدأ بأحد الجانبين ثم توجه إلى الآخر
كن لطيفًا ، ولا تبالغ في التفريش الشديد ، ولا تنس الأضراس الخلفية!
استخدم يدك لدعم ذقن طفلك ، و تحقق من وجود أي علامات على التسوس ، مثل خط أبيض أو بني على الأسنان بالقرب من اللثة ، وتحقق من عدم تراكم الترسبات على الأسنان حول خط اللثة .
علمه تفريش لسانه
من السهل تجاهل اللسان ولكنه من الأماكن المهمة التي يتوجب تفريشها .
لا تنس الخيط
ولو مرة واحدة في اليوم على الأقل ، اجعل أطفالك يعتادون استخدام الخيط حتى يقوموا باستخدام الخيط بانتظام .
ستضمن هذه الخطوات الخمس أن تقوم أنت وأطفالك بالتفريش بشكل صحيح .
خطوات تنظيف الاسنان بالصور للاطفال
الخطوة 1
ضع الفرشاة بزاوية على خط اللثة الخارجي مع الشعيرات التي تواجه اللثة ، وحرك الفرشاة بلطف ذهابا وإيابا ، وكرر ذلك لكل سن .
الخطوة 2
ثم قم بتنظيف داخل كل سن باستخدام التقنية نفسها التي استخدمتها كما في الخطوة 1 .
الخطوه 3
باستخدام الفرشاة فوق سطح مضغ الأسنان قم بتحريك الفرشاة إلى الوراء وإلى الأمام .
الخطوة 4
استخدم رأس الفرشاة وراء كل سن أمامي وقم بالتحريك من الأعلى إلى الأسفل .
الخطوة 5
حرك الفرشاة بلطف على اللسان وخط اللثة .
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