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يحتاج الأطفال لشخص بالغ في بداية تعلمهم الحفاظ على أسنانهم للمساعدة والتوجيه لتنظيف أسنانهم بشكل صحيح ، وتظل هذه المساعدة والتوجيهات حتى يبلغ الطفل عمر 8 أو 9 سنوات .

يمكن تنظيف الأسنان مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد ، مع فرشاة ناعمة صغيرة الحجم مثالية للأطفال ، ويمكن أن يبدأ التنظيف اليومي المنتظم بمجرد اكتمال الأسنان واتصالها في فم الصغير ، ويمكن تعويد الطفل على تفريش الأسنان مرتين مرة في الصباح ومرة في الليل قبل النوم .

أهم متطلبات وتوجيهات غسل الأسنان للأطفال

عود طفلك ولو لدقيقتين يوميا يعتاد فيهما غسل أسنانه ، وعليك قبل تفريش أسنانك أنت وأطفالك أن تتأكد مما يلي :

الحصول على فرشاة الأسنان الصحيحة ومعجون الأسنان المناسب

الأطفال لا يستخدمون نفس المعجون مثل البالغين ، لذا تأكد من أنهم يستخدمون معجون الأسنان الخاص بهم ، إذا لم تكن متأكدًا ، فاطلب من دكتور الأسنان المشورة بهذا الشأن .

استخدام كمية صغيرة من معجون الأسنان

رطب فرشاة الأسنان الخاصة بصغيرك قليلا ، ثم ضع معجون الأسنان .

مع الأطفال الأقل من 18 شهرًا ، لا تستخدم معجون الأسنان ، ومن 18 شهر إلى 6 سنوات ، استخدم كمية بحجم حبة البازلاء من معجون الأسنان منخفض الفلورايد ، ومن سن 6 سنوات ، استخدم كمية بحجم حبة البازلاء من معجون الأسنان القياسي بالفلورايد ، مع استخدام فرشاة أسنان صغيرة للأطفال الصغار .

اجعله يرى ماتفعله

اجلس أو قف خلف طفلك في مكان مضاء بألوان زاهية ، وبشكل مثالي أمام المرآة ، هذا يتيح لطفلك معرفة ما تفعله .

ابدأ بأحد الجانبين ثم توجه إلى الآخر

كن لطيفًا ، ولا تبالغ في التفريش الشديد ، ولا تنس الأضراس الخلفية!

استخدم يدك لدعم ذقن طفلك ، و تحقق من وجود أي علامات على التسوس ، مثل خط أبيض أو بني على الأسنان بالقرب من اللثة ، وتحقق من عدم تراكم الترسبات على الأسنان حول خط اللثة .

علمه تفريش لسانه

من السهل تجاهل اللسان ولكنه من الأماكن المهمة التي يتوجب تفريشها .

لا تنس الخيط

ولو مرة واحدة في اليوم على الأقل ، اجعل أطفالك يعتادون استخدام الخيط حتى يقوموا باستخدام الخيط بانتظام .

ستضمن هذه الخطوات الخمس أن تقوم أنت وأطفالك بالتفريش بشكل صحيح .

خطوات تنظيف الاسنان بالصور للاطفال

الخطوة 1

ضع الفرشاة بزاوية على خط اللثة الخارجي مع الشعيرات التي تواجه اللثة ، وحرك الفرشاة بلطف ذهابا وإيابا ، وكرر ذلك لكل سن .

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الخطوة 2

ثم قم بتنظيف داخل كل سن باستخدام التقنية نفسها التي استخدمتها كما في الخطوة 1 .

الخطوه 3

باستخدام الفرشاة فوق سطح مضغ الأسنان قم بتحريك الفرشاة إلى الوراء وإلى الأمام .

الخطوة 4

استخدم رأس الفرشاة وراء كل سن أمامي وقم بالتحريك من الأعلى إلى الأسفل .

الخطوة 5

حرك الفرشاة بلطف على اللسان وخط اللثة .