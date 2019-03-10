أسباب ستجعلك تستبدلين الأرز بالفريكة في كل الوجبات... حتى في الأطباق الدسمة

العديد من الأسباب ستجعلك تستبدلين الأرز بالفريكة في كل الوجبات، حتى في الأطباق الدسمة. هي النتيجة التي يمكن التوصل إليها بعد معرفة فوائد الفريكة. فهي تحتوي على الكثير من العناصر الضرورية لتعزيز الصحة وتأمين الحماية لها مثل الفيتامينات والمعادن والبروتينات والألياف النباتية.



كيفية تحضير الفريكة

يتم تحضير الفريكة من حبوب القمح الخضراء. ولهذا يجري شواء السنابل على النار مباشرة. وبعد ذلك تفرك باليدين لاستخراج البذور. ومن الممكن استخدامها بشكلها الكامل أو جرشها.

وتستخدم الفريكة عادة في تحضير طبق لذيذ يشبه الحساء مع لحم الدجاج. لكن يمكن أيضاً الاستفادة منها في إعداد أصناف أخرى وجعلها البديل الخفيف للأرز.

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فوائد الفريكة

من الأسباب التي ستجعلك تستبدلين الأرز بالفريكة في كل الوجبات أنها مناسبة لمرضى السكّري. والسبب أنها تتمتع بمؤشر غليسيمي منخفض. ولهذا لا يسبب تناولها ارتفاع مستوى السكّر في الدم، بل يعمل على تنظيمه كما يعزّز الاستجابة للأنسولين.

كذلك يمكن الاعتماد على الفريكة لتحسين صحّة العينين وتحفيز الرؤية وحمايتها من بعض الأمراض مثل الضمور البقعي. فهي غنية بالكاروتينات أي مضادات الأكسدة التي تحدّ من حدوث مشاكل البصر.

ويمكن الاستفادة من خصائص الفريكة أيضاً للحدّ من نمو بعض الأورام السرطانية مثل سرطان القولون والمستقيم. والسبب احتواؤها على مضادات أكسدة فعالة وألياف. كما أنها تؤمن الحماية للجهاز الهضمي لأنها تحفز عملية إفراز حمض البويريك المحارب للخلايا السرطانية.

ومن الممكن الاستعانة بها كعلاج لمشكلة تراكم الكولسترول الضار في الدم. وهذا يعني أنها تساعد على الحدّ من احتمال الإصابة بأمراض القلب الخطرة مثل الجلطات وتصلب الشرايين إضافة إلى ارتفاع ضغط الدم.

ويمكن تناول هذه الحبوب في إطار رجيم يهدف إلى خسارة الوزن. فهي تنشط عملية الهضم وتلين الأمعاء وتمنع حدوث الإمساك وتخلّص الجسم من السموم والفضلات الضارة.

كما أنها تعمل على تطهير الأمعاء بفضل احتوائها على البكتيريا المفيدة، ما يمنع المعاناة من أعراض القولون العصبي المزعجة.

ونظراً إلى غناها بالألياف النباتية (4 أضعاف تلك الموجودة في الأرز الأسمر) فإنها تساعد على الشعور بالشبع وتحدّ من الرغبة في تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات. ولهذا ينصح بضمها إلى لائحة المأكولات التي تساعد على خسارة الوزن. إذاً كل هذه الأسباب ستجعلك تستبدلين الأرز بالفريكة في كل الوجبات، حتى في الأطباق الدسمة.





