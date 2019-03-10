وزيرة ألمانية تضع "قواعد واضحة" لابنها لاستخدام الهاتف الذكي

كشفت وزيرة الأسرة الألمانية فرانتسيسكا جيفي عن وضعها قواعد واضحة لابنها الذي يبلغ من العمر تسعة أعوام لتنظيم استخدامه للهاتف الذكي.

و قالت الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة السبت "جيل الألعاب الإلكترونية وجد طريقه أيضًا لبيت جيفي. فهذه قضية كبيرة لدينا".أقرأ أيضاً :

وكشفت عن المدة التي تسمح جيفي لنجلها فيها باستخدام الهاتف الذكي، قائلة "هذا أمر صعب تحديده، ربما ساعة… ويجب أن يتخللها فترات توقف. وعندما يكون لدينا أحد أصدقاء المدرسة، لا نتمسك بشدة بهذه القواعد".

و أكدت الوزيرة أنه غير مسموح تمامًا باستخدام الهاتف الذكي خلال تناول الطعام، وقالت "لا أريد أن يكون هناك هاتف على طاولة الطعام. المهم هو وضع قواعد واضحة. هذه القواعد يمكن التوافق عليها سويًا، لكن يتعين في النهاية الالتزام بها".

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