شكرا لقرائتكم خبر عن فوبيا التقيؤ.. أغرب أنواع الخوف من المرض والقىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الايميتوفوبيا أو Emetophobia هى نوع من أنواع الفوبيا أو الخوف الشديد والرهاب من التقيؤ، سواء كان ذلك فى الأماكن العامة أو حتى الخوف من التفكير فى الشعور بالغثيان أو حتى الخوف من رؤية شخص يتقيأ، بحسب ما ذكر موقع net doctor البريطانى.





ما هى الفوبيا؟هى الخوف الشديد والرهاب، وتختلف أسبابه من شخص لآخر، فهناك من يخاف من الأماكن المرتفعة وهناك من يخاف من ريش الطيور وبناء على هذا الخوف يقوم المصاب الفوبيا بتصرفات لا إرادية، ويمكن أن يسبب له مشكلة فى حياته.

والخوف يتحول إلى مرض حينما يؤثر على حياتك ويسبب لك الازعاج وحينها يصبح رهاب.



التقيؤ

ماذا يحدث للشخص المصاب بفوبيا التقيؤ؟يرتبط الخوف من التقيؤ غالباً بالخوف من التلوث وهو من أصعب أنواع الرهاب فى علاجه، وغالبًا ما يأتي الخوف من القىء مع مخاوف ثانوية تشمل: ماذا يحدث للشخص المصاب بفوبيا التقيؤ؟يرتبط الخوف من التقيؤ غالباً بالخوف من التلوث وهو من أصعب أنواع الرهاب فى علاجه، وغالبًا ما يأتي الخوف من القىء مع مخاوف ثانوية تشمل:

- تجنب الطعام.

-غسل اليدين.

- الانشغال بالآخرين الذين لديهم فيروس قد يجعلهم مرضى.

Advertisements

- الخوف من رؤية شخص آخر يتقيأ.

ويدرك الأشخاص الذين يعانون من رهاب التقيؤ أن القيء لا يهدد حياتهم أو سيؤدي إليهم بأي أذى طويل المدى جسديًا، لكنهم يشعرون بالرعب من احتمال حدوث ذلك.

غسل اليدين علاج رهاب التقيؤ العلاج الرئيسي لفوبيا التقيؤ هو العلاج السلوكي المعرفى، من خلال تغيير الافكار والسلوكيات المرتبطة بهذا الخوف مثل: تجنب بعض الأطعمة، كما يتجنب بعض المرضى الأماكن العامة، خاصة إذا كان هناك خوف من تلوث الآخرين، يشمل علاج هذا الاضطراب غالبًا التعرض التدريجي لهذه المواقف. علاج رهاب التقيؤ العلاج الرئيسي لفوبيا التقيؤ هو العلاج السلوكي المعرفى، من خلال تغيير الافكار والسلوكيات المرتبطة بهذا الخوف مثل: تجنب بعض الأطعمة، كما يتجنب بعض المرضى الأماكن العامة، خاصة إذا كان هناك خوف من تلوث الآخرين، يشمل علاج هذا الاضطراب غالبًا التعرض التدريجي لهذه المواقف.

فى إطار إهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريين من معلومات واستشارات طبية ، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب.

وللتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]