فوائد رياضة الايكيدو

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تعد رياضة الأيكيدو من الرياضيات التي يتم ممارستها في الحياة اليومية بشكل دائم لأنها تساعد في التقليل من التوترات والإجهاد الذي يحدث لجميع الأشخاص، وهي تساعد في تهدئه الشخص من حيث التعاملات اليومية وهي تساعد في حصول الجسم على ما يحتاج إليه من معادن وفيتامينات عند تناول الطعام، ويعمل على تخلص الجسم من جميع الترسبات التي تضر الجسم وتعطي الجسم نشاطاً كبيراً وهي من الرياضات الهامة والتي لها الكثير من الفوائد الهامة.

تاريخ رياضة الإيكيدو

رياضة الايكيدو تعد من أهم أنواع الرياضات اليابانية وهي التي تعتمد بشكل كبير على المهارات والفنون القتالية المتنوعة وهي التي تم الإعتراف بها بشكل رسمي من خلال الحكومة اليابانية وهذا خلال عام 1940، ورياضية الايكيدو هي التي تعمل على توحيد كلأ من الطاقات والحياة وهي التي تعمل وتسير على مبدأ التصاق والتحام الروح، وهذا حيث أن جميع من يمارسون الرياضة هم يتميزون بأنهم ذات روح قتالية ويستطيعون الدفاع عن أنفسهم وهذا دون وجود إيذاء خاص بالخصم أو وجود الضرر به وهي تعرف بأنها من الرياضات التي يتم استعمال فيها قوة العدو ضده دون الحاق الضرر أو الأذي وهذا من خلال نظرهم بأنه شئ سيئ أو غير محبب إليهم أو مرغوب به.

سبب ظهور رياضة الايكيدو

مما لا شك فيه أن رياضة الايكيدو ظهرت ونشأت منذ زمن بعيد وهي التي كان هدفها الأساسي نشر السلام والأمن بين جميع الأشخاص وهذا لأن الهدف الأساسي من الرياضة هو الدفاع عن النفس وليس وجود الضرر بجميع الأشخاص، وهذه الرياضة تتميز بأنها لا يوجد بها بطولات سواء محلية أو عالمية والسبب الرئيسي وراء تأسيس هذه الرياضة هو أنه يريد ابقائها بعيدة عن جميع المنافسات كي لا تتطور مع الزمن ويتم استعمال فيها جميع الحركات التي تؤذي بل أن يتم ازدهارها وتقدمها طوال الوقت.

كما أن رياضة الايكيدو لا يمكن اعتبارها بأنها من الرياضات التي لها شهرة عالمية والسبب في هذا هو قلة وجود المدربين لهذه الرياضة، وهي تعتبر غير منتشرة في الوطن العربي أو العالمي لذلك السبب الذي ذكرناه سابقاً، ومن أشهر المدربين لرياضة الأيكيدو هو الممثل الأمريكي المعروف والمحبب إلى قلوب الكثير من المشاهدين ستيفان سيغال وهو من أهم الرجال ذات الخبرة الكبيرة في هذه اللعبة والذي حصل على 7 دان في رياضة الأيكيدو خلال إقامته داخل اليابان.

فوائد رياضة الايكيدو

تساعد هذه الرياضة في صفاء الذهن والعقل وتعمل على التركيز بشكل كبير والتأمل والتدبر في كل ما يوجد حول الإنسان، ويتم استعمال جميع الحواس خلال ممارسة رياضة الايكيدو.

تعمل على تروي الإنسان وتأمله في جميع الأمور الحياتية لجميع من يمارسون الرياضة.

من يمارسون رياضة الايكيدو يتمتعون بثقة كبيرة في قدراتهم العقلية والبدنية بالإضافة إلى وجود حالة من التوافق العصبي والعضلي في أعضاء الجسم من خلال تنفيذ العديد من الحركات التي يتم تأديتها خلال اللعبة.

تساعد في التحسين الملحوظ والظاهر في الصحة العامة التي توجد في جسم الإنسان.

ممارسة رياضة الأيكيدو تساعد في معرفة التنفس بشكل صحيح لأن هذا يساعد بشكل كبير على الاسترخاء.

تعمل على تحسين الدورة الدموية بشكل كبير والحركة الخاص بالدم في الجسد.

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تساعد في المحافظة على جميع الأوردة والشرايين وإزالة جميع الترسبات التي توجد في الجسم أو الدم.

يساعد في صحة المفاصل والأربطة وسلامتها وقدرتها على العمل بشكل صحيح.

رياضة الأيكيدو تساعد في سلامة العضلات وتناسقها واستعدادها لأي مجهود أو نشاط خاص بالجسم لأن الرياضة تعمل على مرونة الجسم والعضلات والأعصاب والمفاصل.

هذه الرياضة تساعد في أستعداد الجسم دائماً لأي طارئ يحدث له وهي من الأشياء التي تتميز به هذه الرياضة.

تقومي وتنظم جميع الإفرازات الخاصة بالغدد الصماء في جسم الإنسان وهي التي تساعد في تنظيم بدورها من خلال الأداء الدائم لجميع الأجهزة التي توجد داخل جسم الإنسان.

تعمل هذه الرياضة على تحسين الأداء الخاص بالعضلات وتساعد في تليين المفاصل التي توجد في جسم الإنسان.

الأيكيدو تؤدي إلى وجود حالة من الأسترخاء العقلي وهي التي تساعد في مقاومة جميع الآثار التي تأتي من الأجهادات العصبية على الإنسان وهي التي تزيد من فاعلية وعمل ورفع كفاءة الجهاز المناعي الخاص بجسم الإنسان.

تعتبر رياضة الايكيدو من الرياضات الهامة وأرقي فنون القتال والتي يتم من خلالها الدفاع عن النفس.

تساعد في تحسين التفكير وسرعة البديهة وهي من الأشياء الهامة التي تعمل على قدرة العقل على التفكير.

تعمل رياضة الايكيدو على إعطاء الفرد قدرة كبيرة على مواجهة جميع المشاكل والتصدي لجميع المواقف الصعبة.

تساعد في إعطاء الجسم توازن النفسي والجسدي الكامل لجميع الأشخاص الذين يمارسون هذه الرياضة.

يتم ممارسة الرياضة دائماً لتنمية العقل واستغلال الطاقة المخزنة في الجسم وهذا ما يجعلها من الرياضات المميزة عن غيرها.