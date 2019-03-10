تخيل كم دفعت قطر للفيفا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وثائق مسربة عرض قطر مبالغ وصلت إلى 880 مليون دولار للفيفا سرا قبل فوزها باقتراع كأس العالم في 2010 ، وتظهر الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة صنداي تايمز أن مدراء تنفيذيين في قناة الجزيرة القطرية وقعوا عقدا بقيمة 400 مليون دولار للحصول على

حق بث كأس العالم في 2018 و 2022 قبل اختيار الدولة المضيفة للبطولتين ،

كما تضمنت العقود عرضا بقيمة 100 مليون دولار سيتم دفعه في حساب مخصص للفيفا فقط إذا نجحت قطر في الاقتراع ..

كما اطلعت الصحيفة البريطانية على عقد ثان لحقوق البث التلفزيوني مقابل 480 مليون دولار أخرى عرضتها قطر على الفيفا في 2013 وهو الآن جزء من التحقيقات في قضية الرشوة التي هزت اسم الفيفا.



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