شكرا لقرائتكم خبر عن مش أى طريقة وخلاص.. الدكتور شادى على حسين هيقولك 5 معايير لتجميل الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر عمليات تجميل الأسنان من أشهر العمليات التى يجريها كثير من الفتيات والشباب، فحلم الحصول على أسنان جميلة ناصعة البياض يراود الكثير الذين يبحثون عن أفضل طرق لتجميل أسنانهم والحصول على الابتسامة المثالية.

وفى هذا الإطار، يؤكد الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس ومدير مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، أن اختيار تقنية أو طريقة تجميل الأسنان المثالية تختلف من شخص لآخر، فلا يجوز أن يختار الشخص تقنية بعينها لأنها قد لا تناسبه وتناسب غيره.

وأوضح الدكتور شادى على حسين، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اختيار طريقة وتقنية تجميل الأسنان لها أسس ومعايير ومقاييس علمية، فهناك العديد من طرق تجميل الأسنان من بينها الفينير، وعلاج اللثة بالليزر، وتقويم الأسنان بكل أنواعه وخاصة، غير أن أى طريقة من هذه الطرق يمكن أن تفى بالغرض والحصول على أسنان جميلة ولكن حسب حالة كل شخص.

وأشار الدكتور شادى على حسين إلى أن هناك حالات قد لا تحتاج لاستخدام أى تقنية من تقنيات تجميل الأسنان، ويمكن بإجراء بسيط جدًا أن يحصلوا على نتيجة مثالية وتجميل أسنانهم مثل تبييض الأسنان، لذلك يجب إشراك الطبيب فى اختيار أفضل وأنسب طريقة لتجميل الأسنان.



إنفوجراف يقدم معلومة هامة لتجميل الأسنان

وكشف الدكتور شادى على حسين مدير مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، عدة معايير ومقاييس يمكن من خلالها تحديد التقنية والطريقة المثالية للحصول على أسنان جميلة يمكن سردها فيما يلى:

1- إشراك طبيب الأسنان فى اختيار الطريقة المناسبة وعدم فرض طريقة بعينها.

2- شكل الوجه وتقسيماته تدخل ضمن أهم معايير اختيار شكل الأسنان.

3- التأكد من تناسق الأسنان العلوية والسفلية وعدم وجود فراغات بينهما.

4- لون البشرة واللثة يفرض شكل محدد لتجميل الأسنان حتى يكون هناك تناغم وتناسق بينهم.

5- علاج الأسنان أولا قبل التجميل سواء علاج التسوس أو علاج حالات الضحكة اللثوية.



إنفوجراف يوضح خطوات هامة لتجميل الأسنان

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مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان .. حاصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا

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الدكتور شادى على حسين مدير مركز شاينى وايت لتجميل وزارعة الأسنان

باقة من أهم الأطباء المتخصصين فى الأسنان من الحاصلين على الماجستير والدكتوراة

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