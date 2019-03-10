شكرا لقرائتكم خبر عن متخافيش على نفسك..أسباب أخرى غير السرطان لألم الإبطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير من الأسباب تقف وراء هذا الشعور المؤلم الذى تشعر به تحت الإبط، ، فليس كل ألم في هذه المنطقة إشارة للإصابة بالسرطان، فالخيارات المرضية كثيرة فلتتعرف عليها من خلال هذا التقرير.

وفقا لتقرير نشر بموقع verywellhealtفإن الاصابات تتراوح بين العادية والخطيرة، خاصة "إذا كانت مصحوبة بتورم في الغدد الليمفاوية، أو طفح جلدي أو غيرها من العلامات، ويتم التشخيص من خلال فحص بدني من قبل المتخصص، وقد يطلب فحوصات للدم وأشعات خاصة إذا كان الألم مصحوب بتضخم الغدد الليمفاوية.



الابط

تختلف الأسباب خاصة إذا كان الألم في إبط واحد دون الآخر، فمثلا الشد العضلي الناتج عن الاجهاد العضلى مع الرفع والشد والرمي والدفع وممارسة الرياضة ورفع الأثقال واستخدام العكازات، وكلها أسباب للألم، ومن الأسباب أيضا خلع الكتف أو اصابات أخري في هياكل الإبط التي تسبب فقدان حركة الكتف والتنميل أو الوخز.

يحدث ألم تحت الابط أيضا من الملابس الخشنة المزعجة، او تهيج الجلد بعد حلاقة الابط، او التهاب الجلد التماسي، او الحساسية، من مزيلات العرق أو المنظفات والصابون، أو الاصابة بالتهاب الغدد العؤرقية المقيح المزمن والذى يشبه حب الشباب ويكون علاجه بأدوية حب الشباب، الالتهابات الفطرية أيضا من الأسباب ، والالتهباات البكتيرية والتي تظهر في شكل احمرار وتورمات، الاصابة بالدمل او التهاب النسيج الخلوي.



الم

تضخم الغدد الليمفاوية المصاحب للآلام تحت الابطين قد يكون بسبب اعتلال العقد الليمفاوية وهي مشكلة مرضية، فضلا عن العدوى الناتجة من فيروس نقص المناعة، أو الزهري والسل، أو التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة.

أما عن علاقة الابط بالأورام، فهناك الكثير من السرطانات التى تنتشر في الغدد الليمفاوية تحت الإبط، سرطان الثدي والجلد والرئة، ويحدد الطبيب بالكشف طبيعة تضخم الغدة وعلاقتها بالسرطان، وفي بعض الحالات وليس كلها التهاب الإبط الواحد يكون علامة على السرطان، وهناك أورام ليفية حميدة قد تسبب ألم الإبط.

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قد يكون السبب أيضا لآلام الابط الضغط على الأعصاب او الحزام الناري، وقد تسبب أمراض القلب بعض آلام الإبط وفترة الدورة الشهرية عند السيدات أيضا من أسباب الألم، لذا اسأل طبيبك واستشره واخضع للكشف لبيان سبب الألم.

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