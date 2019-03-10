صحة ورشاقة

أول متزحلقة محجبة تُشارك بالألعاب الشتوية في روسيا

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موسكو - حسن عمارة

تشارك الإماراتية، زهرة لاري، كأول متزحلقة محجبة في العالم، في الدورة التاسعة والعشرين للألعاب الجامعية الشتوية المقامة في مدينة كراسنويارسك بجنوب شرقي روسيا.

وعلقت لاري على أدائها في البرنامج القصير ضمن مسابقة التزحلق الفني على الجليد قائلة: "لم أقدم أفضل ما لدي، وسأحاول بذل المزيد من الجهد في المنافسات المقبلة".

واعترفت لاري بالتأثير الإيجابي للجمهور عليها خلال البرنامج القصير، خاصة بعد سقوطها.

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ولفتت لاري، وهي أول متزحلقة يسمح لها بالمشاركة في منافسات دولية مرتدية الحجاب، انتباه واهتمام وسائل الإعلام العالمية في دورة الألعاب الجامعية الشتوية في روسيا، على الرغم من أنها معروفة في بلدها بإنجازاتها، فقد توجت 4 مرات ببطولة الإمارات.

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