شكرا لقرائتكم خبر عن مش شرط يكون من المعدة.. أسباب أخرى للغثيان المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التقيؤ أو الشعور بالغثيان هو حالة من الرغبة في التخلص مما يوجد بالمعدة مع عرق وتجشؤ والم ، ووفقا لتقرير نشره buoyhealth فإن الدماغ هي المسئولة عن هذا الشعور الذى تشعر به عند الغثيان وليس المعدة كما نعتقد.



القئ

الكثير من الأسباب تجعلك ترغب في التقيؤ ومنها:

1:الإصابة بالصداع النصفي، فالغثيان اشهر اعراضه المصاحبة له والحساسية للضوء والصوت.

2:الإصابة بقرحة في المعدة شديدة وحادة، مع ألم بالبطن وضعف الشهية وألم بعد تناول الطعام.

3:الحمل من أهم أسباب الغثيان خاصة في الشهور الأولى من الحمل.



تقيؤ

4:عدوي النورفيروس من أنواع العدوى الشائعة التى تجعل المعدة ملتهبة وتسبب بالإسهال.

5:مرض كريات الدم البيضاء يسبب الغثيان.

6:عدوي فيروس الروتا من أنواع العدوى المسببة لهذا العرض وخاصة في الأطفال ويسبب التهاب شديد بالمعدة والأمعاء.

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7:ارتجاع المرئ أو مرض الجزر الحمضى من أشهر الأسباب للغثيان لأنه من أهم أعراضه نتيجة عودة محتويات المعدة الحامضية إلى المرئ.

8:عسر الضهم أو اضطراب المعدة من الأسباب الشائعة للغثيان والرغبة في التقيؤ.

وللكشف عن السبب الرئيسي للغثيان، خاصة اذا كان متكررا، لابد من الفحص لدي مختص يحدد المسبب من الأسباب السالفة الذكر وعلاجه ان أمكن

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