شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. الألوفيرا وزيت الزيتون مزيل مكياج طبيعى لبشرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الألوفيرا أو الصبار من أفضل العناصر الغذائية المفيدة لصحة البشرة وترطيبها، ويمكن استخدامه أيضاً كمزيل مكياج طبيعى بعيداً عن مزيلات المكياج التى تحتوى على مواد كيميائية، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام الألوفيرا مع زيت الزيتون لترطيب البشرة وإزالة المكياج، بحسب ما ذكر موقع "step to health".





فوائد الصبار للبشرة- تجديد البشرة وإعادة حيويتها.

- علاج تهيج الجلد وحروق الشمس والطفح الجلدي وإزالة خلايا الجلد الميتة ومساعدة طبقات الجلد على التعافي.

- فعال لجميع أنواع الإصابات الجلدية، ويمكن أيضا أن يقلل من ظهور ندبات حب الشباب.

- إنه مهدئ ومضاد للالتهابات.

- الألوفيرا يطهر المسام ويزيل الزيوت من البشرة.

- يحارب التجاعيد. وصفة الصبار وزيت الزيتون: وزيت الزيتون مثالي لإزالة الماكياج من جميع أنحاء العين (حتى الماسكارا)، بالإضافة إلى ذلك فهو مرطب ممتاز، ويساعد على تجديد البشرة ويزيد من إنتاج الكولاجين ويبطئ تشكيل التجاعيد والخطوط الدقيقة.



صبار

المكونات المكونات ملعقتان كبيرتان من الصبار (30 جرام) Advertisements

ملعقة طعام زيت زيتون (16 جرام)

قطعة من القطن

زيت زيتون الطريقة:- ضع مل المكونات فى إناء صغير. الطريقة:- ضع مل المكونات فى إناء صغير.

- أغمس قطعة من القطن في هذا الخليط وضعه بعناية على المنطقة المحيطة بالعيون أو على بشرتك.

- أزيلي المكياج برفق ، دون فرك.

- في المناطق الأكثر حساسية، مثل الرموش ، استخدمى قطنًا أكثر لتسهيل عملية الإزالة.