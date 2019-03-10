شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الإسعافات الأولية اللازمة فى حالات الإغماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الإغماء من الحالات التي يتعرض لها الكثيرون ويكون الأمر بشكل مفاجيء، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الشخص عند التعرض لهذا الأمر، وذلك وفقا لموقع " HEALTHLINE ".

في بداية الأمر أوضح التقرير أسباب التعرض للإغماء، أو ما هو الأمر الذي يحدث في الجسم ويسبب الإغماء، فعند تعرض المخ لنقص في نسبة الدم والأكسجين يتسبب ذلك في فقدان الوعي.

وأشار التقرير، إلي أن التعرض للنزيف الشديد أي فقدان نسبة كبيرة من الدم يتسبب أيضا في هذا الأمر، أو التعرض للوقوع علي المخ، أو انخفاض نسبة السكر في الدم، أو الضغط، أو الإصابة بالجفاف نتيجة لفقدان نسبة كبيرة من السوائل بالجسم، أو حدوث اضطراب في ضربات القلب، كما أن للإجهاد دور كبير في هذا الأمر، والتوتر أيضا.



اغماء

وقدم التقرير، العديد من النصائح أو الإسعافات الأولية عند الشعور بالإغماء، ومنها:

-في حالة الشعور بأنك ستفقد وعي أو الدوخة عليك الاستلقاء علي كرسي حتي يذهب هذا الشعور، وعليك وضع رأسك بين ركبتيك حتي تسطيع التغلب علي هذا الشعور.

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-وفي حالة وجود أحد الأشخاص معك فعليك وضع الشخص المغمى عليه على ظهره بشكل مستوي مع رفع قديمه علي "مخدة" حتي يتمكن الدم من التدفق للمخ بشكل جيد.

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-في حالة كانت الملابس ضيقة عليك مساعدة الشخص المغمى عليه بالتخلص منها واستبدالها، وقم بالضغط علي صدر الشخص حتي يتمكن من وصول الدم مجددا للقلب والمخ.

-عليك توخي الحذر، ففي حالة عدم رجوع الوعي للشخص في غضون دقيقة عليك الذهاب به للطوارئ في المستشفي.