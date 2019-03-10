انت الان تتابع موضوع تنعيم الشعر الخشن للرجال والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يتعرض شعر الرجال إلى عوامل المناخ إلى حد كبير ، و هذا هو السبب في أنه في حاجة إلى أفضل رعاية و تغذية ، هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل للحفاظ على لمعان طبيعي للشعر ، من المهم أن تقوم بتجميع المكونات الضرورية و تخلطها جيدًا ، ليتم تطبيقها على الشعر لتحويل النسيج إلى افضل حال.

العلاجات المنزلية لشعر للرجال

زيت جوز الهند

من السهل جدًا الحصول على زيت جوز الهند في المنزل ، إذا كان بإمكانك وضعه بعد كل فترة ، فإن الحصول على شعر ناعم سيكون سهلاً للغاية ، جنبا إلى جنب مع إعطائك نسيج جيد ، و زيت جوز الهند رائع حقا لصحة شعرك ، يجب أن تدرك أنه خلال الحياة اليومية يتعرض شعرك للهجوم ، من خلال عوامل مختلفة لتدهور الطقس و التلوث و ما إلى ذلك ، و من أجل الحفاظ على الرطوبة و جعلها صحية ، سيكون التدليك باستخدام زيت جوز الهند أمرًا مهمًا.

استخدام زيت بذور العنب

عنصر آخر للرجال للحصول على شعر ناعم و حريري هو شيء آخر غير زيت بذور العنب ، خلال موسم الشتاء من المحتمل جدا استخدام السخانات الداخلية ، من المحتمل أن تستخدم مكيفات الهواء ، سوف يصبح شعرك جافًا و مموجًا بسبب استخدام مكيفات الهواء هذه ، إذا كان باستطاعتك تطبيق زيت بذور العنب في فروة رأسك مثل الطريقة التي تضع بها زيوت الشعر ، فإن ذلك سيساعد على جعل شعرك مرطّبًا ، بل و يجعل شعرك جذابًا للغاية بمظهر ناعم ، سوف تحصل فروة رأسك على ما يكفي من الغذاء.

قناع شعر المايونيز

يمكنك الآن صنع قناع مع المايونيز ، من خلال تضمين عصير الليمون و البيض و خل التفاح و غيرها في حاوية ، امزجه جيدًا إذا أمكن استخدام خلاط ، الآن ضع القناع في جذر شعرك ، سوف يصبح شعرك جذاب للغاية مع الانتهاء من التقصف تماما ، هذا يستخدم من قبل العديد من الرجال لجعل شعرهم صحي و كذلك حريري.

خليط البيض و العسل للشعر

يمكن أن يكون البيض و العسل في تركيبة جيدة للغاية لشعر الرجال ، فهو يجعل الشعر ناعم و لامع ، مع توفير الأحماض الدهنية و البروتينات و الليسيتين ، يمكن أن يسبب حتى البيض إصلاح الشعر التالف ، لذلك عندما تشعر بأن شعرك يفتقر إلى هذا التألق المثالي ، يمكنك خلط البيض و العسل ليتم تطبيقه على الشعر ، لجعل السلاسل سميكة و قوية .

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الأفوكادو لشعر ناعم

الأفوكادو هو مكون طبيعي فعال للشعر ، أنه يحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية للمساعدة في تغذية و ترطيب الشعر ، يمكن لأفوكادو أن يجعل الشعر ناعما ، و هذا هو أفضل طريقة للرجال للتعامل مع هذا النوع من الشعر التالف و الجاف ، مطلوب منك أن تمزج الأفوكادو مع زيت الزيتون البكر الممتاز ، و من ثم يجب تطبيقه على جذور و نهاية الشعر الرطب عند الرجال.

علاج مشاكل الشعر

سواء كنت في حاجة إلى شعر لامع أو حريري أو شعر مستقيم أو مجعد ، فإن الصيانة المناسبة ضرورية للغاية للحصول على نوع الشعر المرغوب الذي ترغب في اختياره ، هناك الكثير ممن لا يهتمون بشعرهم و لكنهم يرغبون في نبرة شعر رائعة ، هنا بعض من الأمور التي يجب أن لا تفعلها إذا كنت ترغب في شعر حريري.

تجنب الإكثار من تنظيف الشعر بالفرشاة

بعض الرجال لديهم عادة لمس أو تنظيف شعرهم بشكل متكرر ، إنها ليست طريقة جيدة لشعرك و يجعل نسيج شعرك يصبح متجعد ، قلل عدد مرات تصفيف شعرك ، كثرة تنظيف الشعر بالفرشاة يسبب أيضا مشكلة خطيرة و هي سقوط الشعر ، هذا لأنه في حين أن كثرة تنظيف الأسنان بالفرشاة ، في كثير من الأحيان يؤدي إلى تلف الشعر و سوء المعاملة.

غسل الشعر بالشامبو يوميا

سواء كان رجلا أو امرأة ، هناك اعتقاد خاطئ شائع أن الشامبو المتكرر أو المفرط يؤدي إلى شعر ناعم ، هذه ليست القضية الحقيقية ، فإن غسل الشعر بالشامبو سوف يفسد الشعر إلى أسوأ من ذلك ، و بالتالي تجنب غسل شعرك بالشامبو يوميا ، فإن غسله بالشامبو كل يوم يزيل جميع الزيوت الطبيعية الموجودة في شعرك ، و يتركه جاف و غير قابل للإصلاح.

كثرة الأصباغ

الأصباغ لها ميل لجعل شعرك خشن و يصعب تمشيطه ، إذا كنت ترغب في تغطية شعرك الرمادي ، يمكنك الذهاب لبعض الأصباغ العشبية بدون مواد كيميائية ، و هناك خيار آخر هو الذهاب إلى وصفات صبغ الشعر الطبيعي في المنزل ، هذا يمنع جفاف الشعر و يحافظ على الملمس الصحي لشعرك.