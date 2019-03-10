شكرا لقرائتكم خبر عن علاج التهاب المفاصل بعدة نصائح أبرزها ممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المفاصل أحد أهم المشكلات المرضية التي يعاني منها البعض، وفقا لتقرير نشر بموقع versusarthritis فإن التهاب المفاصل مشكلة قد يعاني منها بشكل شائع كبار السن، ولاشك أن الكشف المبكر عن التهاب المفاصل يساعد بشكل كبير علي تحسين حالتها، ومن الممكن أن تلعب الكثير من العوامل دورا في التسبب في الاصابة بالتهاب المفاصل.



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علاج التهاب المفاصل

ومن أبرز أنواع التهاب المفاصل التى تصيب البعض هو التهاب المفصل الروماتويدي ، والتهاب المفاصل الصدفية، وامراض الكالسيوم والنقرس، وهشاشة العظام، ومن الشائع أن يعاني المريض بالتهاب المفاصل من العديد من الأعراض والعلامات التى تشير إلي الإصابة، فعلي سبيل المثال لا الحصر يعاني من آلام في العضلات والمفاصل ملحوظة من وقت إلي آخر، وخاصة إذا ما أجهد الإنسان نفسه في أعمال شاقة، وقد يعاني البعض من تورم أو تصلب في المفاصل وهنا لا بد من رؤية الطبيب بشكل سريع لسرعة علاج التهاب المفاصل وتحسين حالتها.



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علاج التهاب المفاصل بعدة طرق

يمكن علاج التهاب المفاصل بالطرق الدوائية التى يصفها الطبيب، وبجانبها يمكن الاستعانة ببعض الانماط الصحية التي يجب ان تنتهجها يوميا.



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من أبرز طرق علاج التهاب المفاصل وتحسين حالتها، ممارسة الرياضة لانها تقوي العظام والعضلات والمفاصل تصبح أكثر مرونة وحركة، وتحسن الصحة العامة واللياقة البدنية التى تساعد أيضا علي الرشاقة وقلة التحميل علي المفاصل ، يمكن ممارسة السباحة والمشى وركوب الدراجات واليوغا، وهي رياضات تساعد مرضى التهاب المفاصل بالفعل.

ضرورة الاهتمام بنظام غذائي صحي يعزز من فقدان الوزن الزائد، نظام يعتمد علي السكر القليل والدسم القليل أيضا، والكثير من الخضروات والفواكه وشرب المياه ومن الممكن الاهتمام بالذهاب للصالة الرياضية مع مدرب لياقة، وذلك لامكانية علاج التهاب المفاصل والتخلص من آلامها، يمكنك الاستعانة كذلك بمختص علاج طبيعي لمساعدتك علي اختيار الأمور والحركات والحمل البدني المناسب لحالتك.

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