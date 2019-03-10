شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب قرحة المعدة ونصائح للوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرحة المعدة من المشاكل الصحية المزعجة التى يعانى منها الكثيرون وهى عبارة عن التهاب وتمزق شديد فى جدار المعدة قد تسبب النزيف وتتحول لقرح مزمنة، ووفقا لما ذكره موقع mayoclinic فأن أسباب قرحة المعدة هى

أسباب قرحة المعدة



قرحة

تحدث القرح الهضمية عندما يتسبب الحمض الموجود في الجهاز الهضمي في تآكل السطح الداخلي للمعدة أو الأمعاء الدقيقة، يمكن للحمض أن تحدث قرحة مفتوحة ومؤلمة وتسبب النزيف ومن ابرز أسبابها:

1: الإصابة بجرثومة المعدة ، وهى واحدة من أنواع الجراثيم التى تعيش فى جدار المعدة وتسبب التأكل فى الطبقة المخاطية التى تغطى الانسجة المبطنة للمعدة والأمعاء الدقيقة.

2:الإفراط فى تناول المسكنات يسبب التهاب وقرح شديدة فى المعدة.

3:الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب أيضا قرح فى المعدة.

وهناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بالقرح ومنها:



قرحة المعدة

عوامل تزيد من خطر الاصابة بقرحة المعدة

1:التدخين، قد يزيد من خطر الاصابة بالقرح الهضمية وخصوصا للمصابين بالجرثومة الحلزونية.

2:الإفراط فى تناول الكحوليات، يمكن ان تسبب تهيج البطانة المخاطية وتأكلها.

3:التعرض للإجهاد الشديد.

4:الاكثار من تناول التوابل والأطعمة الحارة والوجبات السريعة المليئة بالدهون.

وهناك بعض الأعراض التى توضح اصابتك بقرحة المعدة:

أعراض قرحة المعدة

1:ألم شديد فى المعدة.

Advertisements

2: الغثيان والقئ المصحوب بدم فى بعض الاحيان.

3:ظهور دم فى البراز.

4:مشاكل فى التنفس.

5:الإغماء فى بعض الاحيان.

6:فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

7: تغيرات بالشهية.

وهناك بعض النصائح التى تساعد فى علاج الوقاية من قرحة المعدة.

نصائح للوقاية من قرحة المعدة

1: عدم تناول المسكنات إلا تحت اشراف الطبيب، حيث أنها تزيد من خطر الإصابة بقرحة المعدة.

2: الامتناع عن التدخين والمشروبات الكحولية والغازية.

3: تناول الخضروات والفواكه الصحية والابتعاد عن الوجبات الدسمة والجاهزة.

4:الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية وتجنب العصائر الجاهزة الملية بالمواد الصناعية.

فى إطار إهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريين من معلومات واستشارات طبية ، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب.

وللتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]