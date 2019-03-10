شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التهاب اللوز عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب اللوز هو أمر شائع لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 7 سنوات، اللوزتين مصنوعة من الأنسجة اللمفاوية، وتكون مهمتها إنتاج الأجسام المضادة التي تقاوم العدوى، ولكن هذا النسيج وفقا لتقرير موقع " medbroadcast" عرضة للعدوى نفسها، حيث يمكن أن ينتج التهاب اللوزتين عن عدوى فيروسية أو بكتيرية.

أسباب التهاب اللوزتين

المجموعة A العقدية : وهي البكتيريا الشائعة التي تسبب التهابات الحنجرة في 1 من كل 5 أشخاص ، بما في ذلك البالغين، كثير من الأشخاص لا يعانون من أي أعراض ولكن لا يزال بإمكانهم نقل البكتيريا.

المجموعة (أ) العقدية يمكن أيضا أن تسبب بكتيريا الحلق، كما أنها قادرة في بعض الظروف على التسبب في مرض أكثر خطورة ، مثل الحمى الروماتيزمية.

الفيروسات التنفسية : وخاصة فيروسات البرد والانفلونزا تسبب معظم حالات التهاب اللوزتين، حيث يمكن أن تكون هذه العدوى في بعض الأحيان أكثر اعتدالا من العدوى البكتيرية ، ولكن غالبا ما يكون من الصعب معرفة الفرق بين العدوى الفيروسية والبكتيرية.



التهاب اللوز

أعراض التهاب اللوز

العرض الرئيسي لالتهاب اللوزتين هو التهاب الحلق، ولكن يشترك الحلق والآذان في نفس الأعصاب، مما يسبب العشور بالألم في الأذن، قد لا يشتكي الأطفال الصغار جداً من التهاب الحلق ولكنهم قد يرفضون تناول الطعام، يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى:

الحمى.

تورم العقد الليمفاوية الرقيقة في الرقبة.

الصداع.

القيء.

Advertisements

واحدة من مضاعفات العدوى البكتيرية المعروفة الحمى الروماتيزمية، حيث تسبب ضررا في جميع أنحاء الجسم خاصة للقلب ، مما أدى إلى أمراض القلب ، آخر مضاعفات ممكنة يمكن أن يسببها التهاب اللوزتين البكتيرية هي تكوين الخراجات، يحدث هذا عندما تكون هناك كتلة من البكتيريا في الأنسجة.



التهاب اللوز 3

العلاج والوقاية من التهاب اللوزتين

إذا كنت مصابًا بالتهاب اللوزتين، يجب أن تحصل على الراحة وشرب الكثير من السوائل الدافئة، ولكن يجب تجنب تناول أى أدوية تحتوى على حمض أسيتيل ساليسيليك (ASA) عند الأطفال المصابين بالعدوى الفيروسية ، حيث يمكن أن يؤدي إلى متلازمة راي ، وهي حالة خطيرة للغاية تؤثر على العديد من الأعضاء ، وخاصة الدماغ والكبد.

عندما تصاب بعدوى التهاب اللوز البكتيرية من المرجح أن يصف الطبيب مضادًا حيويًا، حيث لا يصف معظم الأطباء المضادات الحيوية حتى تؤكد الاختبارات المعملية أن البكتيريا هي السبب.



التهاب اللوز1

تشخيص التهاب اللوزتين

يتم التأكد من حدوث التهاب فى اللوزتين من خلال الفحص الظاهرى عندم ايقوم الطبيب بفتح افتح ليتمكن من رؤية اللوزتين في الجزء الخلفي من الحلق ، وسوف يكون هناك أحمر واضح وملتهب، غالباً ما يسبب الفيروس بقعًا حمراء صغيرة فى الفم، بينما قد تترك البكتيريا غشاء أبيض رقيق على اللوزتين نفسها.

ومع ذلك لا يمكن الاعتماد على أي من هذه الأعراض بما يكفي لتشخيص سبب التهاب اللوزتين من المظهر فقط ، لذا غالبًا ما تكون هناك حاجة إلى أخذ مسحة من الحلق للتأكد من سبب الإصابة، وعادة ما تكون اختبارات الدم مطلوبة لتشخيص كريات الدم البيضاء المعدية.



التهاب اللوز4

فى إطار إهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريين من معلومات واستشارات طبية ، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب

وللتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]