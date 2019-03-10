شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الإفراط فى تناول البصل.. منها حرقة المعدة والانتفاخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البصل من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، فهو مصدر جيد للعديد من المغذيات مثل: الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ولكن هناك آثاراً جانبية للافراط فى تناول البصل نتعرف فى هذا التقرير على اضرار الافراط فى تناول البصل، بحسب ما ذكر موقع "good health all".



اضرار الافراط فى تناول البصل

أضرار الافراط فى تناول البصلغير آمن إذا كنت مصاباً بالحساسية من البصل

إذا كنت من الأشخاص الذين لديهم حساسية من البصل فعليك الابتعاد عن تناوله بكثرة، لأنه قد يؤدي إلى أعراض الحساسية مثل احمرار الجلد والعينين وحكة وصعوبة في التنفس وتورم الفم والوخز، كما يمكنه خفض مستوى ضغط الدم إلى مستوى منخفض بشكل خطير.



اضرار الافراط فى تناول البصل

يسبب غازات الأمعاء وانتفاخ البطن

هناك أثر جانبي آخر نتيجة الافراط فى تناول البصل، وهو أنه يسبب غازات الأمعاء لاحتواءه على السكريات الطبيعية مثل الفركتوز والتى لا تستطيع المعدة هضمها وتقوم البكتيريا فى الأمعاء بتفكيك هذه السكريات وخلال هذه العملية يتم تكوين الغازات.

وإذا كنت تستهلك الكثير من البصل فيمكن أن يزيد مستوى غازات الأمعاء وهذا قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل انتفاخ البطن وعدم الراحة.



الافراط فى تناول البصل يسبب حرقة المعدة

قد يسبب حرقة المعدة

تناول البصل على أساس منتظم ومعتدل مفيد لقلبنا ويساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ووفقًا لدراسة أجريت عام 1990 ونشرت في "المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي" ، فقد تبين أن الأشخاص الذين يتناولون البصل بكميات زائدة من المرجح أن يتعرضوا لمشاكل في الجهاز الهضمي مثل حرقة المعدة، وتكون النساء الحوامل أكثر عرضة لحرقة المعدة.

الكثير من البوتاسيوم سييء لصحتنا

البصل مصدر ممتاز للبوتاسيوم وهو يريح الأوعية الدموية وبالتالي يحسن الدورة الدموية في أجسامنا، كما ينظم ضغط الدم وبالتالي يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم ولكن كثرة تناول البصل تؤدى إلى زيادة البوتاسيوم الذى يمكن أن يسبب خفض ضغط الدم بشكل خطير، حيث تظهر أعراض مثل التعب، الدوار الخفيف، الدوخة، الغثيان، الاكتئاب، الرؤية الباهتة.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تتعاطى دواء للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، فيجب عليك أيضًا تناول البصل باعتدال.



البصل

يسبب رائحة الفم الكريهة

البصل يحتوي على كمية جيدة من الكبريت الذي يوفر عددا من الفوائد مثل إزالة السموم من الخلايا، يساعد على إنتاج الأنسولين، ويجعل الشرايين والأوردة مرنة، ومع ذلك، فإنه يرتبط برائحة الفم الكريهة، لذا من المستحسن تناول البصل بكميات معتدلة.

قد يزيد مشاكل القلب والأوعية الدموية

الاستهلاك المعتدل والمتوسط ​​للبصل مفيد جدا لقلبنا ويساعد في الحفاظ على نظام القلب والأوعية الدموية لدينا صحي لاحتواءه على مغذيات مثل الفيتامينات والمعادن والبوتاسيوم الموجود في البصل يعمل كعامل موسع للأوعية مما يعني أنه يريح الأوعية الدموية ويحسن الدورة الدموية في أجسادنا ، وبالتالي يقلل خطر ارتفاع ضغط الدم.

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ولكن تناول الكثير من البصل ليس جيداً لصحة القلب والأوعية الدموية لدينا، لأن ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الجسم يمكن أن يخفض مستوى ضغط الدم إلى مستوى منخفض للغاية وهذا يؤدى إلى مضاعفات للقلب والأوعية الدموية مثل عدم انتظام ضربات القلب، والسكتة الدماغية وغيرها.

يخفض نسبة السكر في الدم لمستوى خطير

الاستهلاك المنتظم والمعتدل للبصل مفيد للأفراد الذين يعانون من مرض السكري أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري، لأن تناول البصل يطلق السكر في مجرى الدم بمعدل بطيء وبالتالي يساعد في إدارة مرض السكري، كما أن الكروم الموجود في البصل يلعب أيضًا دورًا مهمًا في إدارة مرض السكري حيث يؤدي إلى إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم.

ولكن تناول الكثير من البصل يمكن أن يخفض مستوى السكر في الدم إلى مستوى منخفض بشكل خطير مما يؤدي إلى نقص السكر في الدم، ويتميز بأعراض مثل الرؤية الباهتة ، نبضات القلب السريعة ، وعدم انتظام ضربات القلب ، والصداع ، والدوخة.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تتناول دواءًا بالفعل لتنظيم مستوى السكر في الدم ، فإن استهلاك البصل بكميات كبيرة قد يزيد من سوء الحالة ويخفض مستوى السكر في الدم إلى مستوى منخفض بشكل خطير.

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