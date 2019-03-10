فوائد البابونج لصحة الجسم والبشرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البابونج من الأعشاب المميزة بفوائدها المذهلة ومذاقها الطيب فكانت تستخدم قديما فى علاج العديد من الامراض نظرا لاحتوائها على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المختلفة.

ووفقا لما ذكره موقع food.ndtv فإن فوائد البابونج هى:



بابونج

فوائد البابونج على صحة الجسم

1: تحتوى عشبة البابونج على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى كما أنه يحتوى على مواد مهدئة تحد من القلق والتوتر وتعالج الاكتئاب والضغط العصبى.

2:أثبتت العديد من الدراسات أن البابونج يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الأمراض والأوبئة.

3:يعالج نزلات البرد والأنفلونزا وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز التنفسى والوقاية من العدوى والفيروسات.

4:يعالج تقلصات العضلات والالتهابات وألم الدورة الشهرية وذلك لاحتوائه على كمية عالية من المواد المضادة للالتهاب والمسكنات.



زهرة بابونج

5:يقلل الإجهاد والتوتر وينصح المرضى النفسيين دائما بتناول البابونج.

6:يحتوى البابونج على تعزيز صحة الجهاز التنفسى والوقاية من السعال واحتقان الجيوب الانفية.

7: يعزز صحة الجهاز الهضمى ويعالج الالتهابات والقرح، كما يعالج اضطرابات المعدة مثل الغثيان والقئ والمغص.

8:يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحد من خطر الإصابة بالجلطات والأزمات.

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فوائد البابونج على صحة البشرة والشعر

يحتوى البابونج على نسبة عالية من الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة البشرة والشعر وعلاج المشاكل التى تتعرض لها ومن أبرز هذه الفوائد:

1: يعمل على الحفاظ على نضارة وجمال البشرة وحمايتها من التلف والبقع.

2: يساعد على تنعيم وتفتيح البشرة وعلاج البثور السوداء.

3:يعزز صحة الشعر ويحميه من التلف والتساقط.

4:يعالج تساقط الشعر والقشرة والالتهابات.

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