شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي الأسباب الشهيرة للإصابة بحرقة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعاني الكثير منا من حالة حرقة بالمعدة متكررة، وفقا لتقرير نشره موقع rxlist فإن بعض العادات اليومية والأطعمة والمشروبات وغيرها، من أهم هذه المسببات، فلا شك أن نظامك الغذائى والحياتي يتحكم في طبيعة راحة معدتك من عدمه.



حرقة المعدة 4

ومن أبرز مسببات هذه الحرقة التي تشعر معها بألم شديد في المعدة مع حرقة متصاعدة وصعوبة في تناول المزيد من الطعام، من أبرزها تعاطي الأسبرين هذا الدواء الذى قد يتناوله البعض دون وصفة طبية وهو خطأ شائع، وفضلا عن تناول المشروبات الغازية التى تسبب حرقة بالأمعاء أيضا.

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كما ان تناول مشروبات وعصائر حمضية، كتناول الاناناس والبرتقال يسبب حرق فى المعدة ،فضلا عن عقاقير ايبوبروفين أيضا الحرقة في المعدة، قد نعتبر بعض الأطعمة عبارة عن مهيجات للأمعاء، منها الشيكولاتة والطماطم، كذلك يمك لممشروبات الكافيين جميعها أن تسبب تهيجا بالأمعاء دون أن تدري وهي من العادات اليومية التي يدمنها البعض بشكل منتظم.

ومن أبرز مسببات هذه الحرقة التي تشعر معها بألم شديد في المعدة مع حرقة متصاعدة وصعوبة في تناول المزيد من الطعام، تعاطي الأسبرين، هذا الدواء الذى قد يتناوله البعض دون وصفة طبية وهو خطأ شائع.

من أبرز الأسباب ايضا أن يتعاطي البعض الكحول والخمر، ومن الممكن أن تعاني الحامل من حرقة بالأمعاء نتيجة زيادة الضغط داخل تجويف البطن، كذلك قد يعاني البعض من حرقة المعدة نتيجة الاصابة بأمراض المرئ الأولية أو تصلب الجلد، أو الإصابة بفتق في الحجاب الحاجز أو التدخين المستمر، فهو من أهم مسببات هذه المشكلة لأنه يؤثر هو والأطعمة الغنية بالدهون علي العضلة المريئية مما يجعلها تسترخي ويرتد الحمض إلي المرئ.